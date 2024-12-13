Crie um vídeo envolvente de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, mostrando como eles podem aproveitar um criador de vídeos de notícias com IA para elevar a comunicação de sua marca. O estilo visual deve ser profissional e elegante, semelhante a uma transmissão de notícias de alta qualidade, complementado por uma narração clara e autoritária. Demonstre a facilidade de selecionar Modelos e cenas apropriados da extensa biblioteca para produzir rapidamente atualizações envolventes.

Gerar Vídeo