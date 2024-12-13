Criador de Vídeos de Anúncio de Rebranding para Sua Revelação

Lance sua nova marca com confiança. Nossos 'Controles de Branding (logo, cores)' garantem que seu vídeo de anúncio reflita perfeitamente sua identidade atualizada.

439/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo dinâmico de 45 segundos, projetado para startups de tecnologia e gerentes de produto, revelando uma rebranding significativa de produto com novos recursos. A estética visual deve ser energética com gráficos em movimento, enquanto um avatar de IA envolvente entrega as mensagens principais. Empregue os avatares de IA e a geração de Narração da HeyGen para apresentar informações complexas de forma clara e inovadora.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva uma peça inspiradora de 60 segundos para criador de vídeos empresariais, voltada para funcionários, partes interessadas e clientes B2B, articulando a nova visão e valores após a rebranding. Este vídeo deve apresentar um estilo visual cinematográfico, complementado por música de fundo suave e motivacional e uma narração clara e sincera. Aproveite o suporte da biblioteca de Mídia/estoque da HeyGen para integrar visuais de alta qualidade que ressoem profundamente com a nova marca da empresa.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um teaser vibrante de 15 segundos para redes sociais sobre a rebranding de uma marca, direcionado ao público em geral e seguidores existentes. O estilo visual deve ser rápido e colorido, com música em tendência, e as mensagens principais exibidas de forma proeminente como texto na tela. Utilize o recurso de Legendas/legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e compreensão imediata, mesmo quando visualizado sem som, destacando opções de personalização para uma identidade de marca única.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncio de Rebranding

Crie anúncios de rebranding atraentes sem esforço com nosso criador de vídeos intuitivo, projetado para ajudá-lo a compartilhar sua nova visão em todas as plataformas.

1
Step 1
Escolha Seu Modelo de Vídeo de Rebranding
Comece selecionando entre uma variedade de modelos de vídeo de rebranding e cenas profissionalmente projetados. Isso fornece uma base criativa para iniciar rapidamente seu anúncio.
2
Step 2
Personalize Seus Elementos de Marca
Adapte seu vídeo para combinar perfeitamente com sua nova identidade de marca. Carregue facilmente seu novo logo, cores de marca e fontes usando nossos robustos controles de branding.
3
Step 3
Adicione Sua Mensagem de Anúncio
Incorpore sua mensagem chave de rebranding no vídeo. Você pode utilizar texto para vídeo a partir de um roteiro, gerar uma narração natural ou até mesmo usar avatares de IA para apresentar seu anúncio.
4
Step 4
Exporte e Lance Sua Campanha
Finalize seu vídeo e exporte-o em várias proporções para diferentes plataformas. Compartilhe seu anúncio de rebranding impactante em todos os canais de sua campanha de marketing para engajar seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Articule Sua Nova Visão de Marca de Forma Convincente

.

Desenvolva vídeos inspiradores que comuniquem efetivamente a mensagem e visão central de sua rebranding, motivando as partes interessadas e fomentando entusiasmo pela sua identidade renovada.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação do meu vídeo de anúncio de rebranding?

A HeyGen oferece uma plataforma fácil de usar com modelos de vídeo de rebranding personalizáveis e avatares de IA para ajudá-lo a produzir rapidamente vídeos de anúncio de rebranding impactantes. Você pode incorporar facilmente seus elementos de branding para um visual profissional.

A HeyGen é adequada para criar vídeos empresariais profissionais?

Sim, a HeyGen é um criador de vídeos empresariais intuitivo, projetado para profissionais. Seu editor de arrastar e soltar e a abrangente biblioteca de filmagens de estoque tornam fácil o uso para qualquer campanha de marketing.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para consistência de marca?

A HeyGen oferece extensas opções de personalização para manter seu branding. Integre facilmente seus logos, fontes personalizadas e cores de marca em qualquer projeto de vídeo para garantir consistência.

A HeyGen pode me ajudar a criar vídeos envolventes para redes sociais?

Absolutamente. Os avatares de IA e os recursos de texto para vídeo da HeyGen capacitam você a criar conteúdo dinâmico e envolvente para redes sociais. Você também pode adicionar animações e personalizar proporções para diferentes plataformas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo