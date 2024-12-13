Gerador de Anúncio de Rebranding: Crie Vídeos Impactantes

Gere vídeos cativantes de anúncio de rebranding com avatares de IA para comunicar claramente a nova identidade e visão da sua marca.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo profissional de 45 segundos para equipes de comunicação corporativa e diretores de marketing, ilustrando o processo simplificado de criação de um Gerador de Anúncio de Rebranding Corporativo. A estética visual deve ser elegante e corporativa, com uma narração clara e autoritária, destacando a eficiência dos modelos e cenas robustos do HeyGen e o recurso integrado de geração de narração.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo tutorial envolvente de 60 segundos para gerentes de mídias sociais e criadores de conteúdo, demonstrando como um modelo de newsletter de anúncio de rebranding pode ser rapidamente adaptado e distribuído em várias plataformas. Os visuais devem ser rápidos e vibrantes, mostrando opções personalizáveis com visualizações em tela dividida, enfatizando o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para uma entrega perfeita.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo inspirador de 30 segundos voltado para estrategistas de marca e agências de design, explorando o impacto profundo de um novo logotipo e as maneiras inovadoras de anunciá-lo. O estilo visual e de áudio deve ser sofisticado e artístico, transitando perfeitamente entre elementos de design abstratos e concretos, aproveitando os avatares de IA do HeyGen e o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque para visualizar a evolução da marca.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Anúncio de Rebranding

Crie facilmente anúncios de rebranding impactantes com ferramentas baseadas em IA, garantindo que a nova identidade da sua marca seja comunicada de forma clara e profissional.

Step 1
Crie Seu Roteiro de Anúncio
Comece criando seu anúncio de rebranding. Nossa capacidade de texto para vídeo transforma suas palavras em um vídeo profissional, transmitindo claramente a nova identidade da sua marca.
Step 2
Selecione Visuais e Aplique Branding
Selecione entre vários modelos de anúncio para dar à sua mensagem uma aparência polida. Integre seu novo logotipo e cores da marca usando nossos robustos controles de Branding.
Step 3
Adicione Mídia Envolvente
Enriqueça seu anúncio com fotos e clipes de vídeo atraentes. Utilize nosso suporte de biblioteca de mídia/estoque ou carregue seus próprios visuais para tornar sua história impactante.
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Mensagem
Gere seu vídeo final de anúncio de rebranding. Use nosso recurso de redimensionamento de proporção e exportações para otimizá-lo para visibilidade online perfeita em várias plataformas.

Casos de Uso

Inspire e Motive Audiências

Inspire confiança e entusiasmo pela nova direção da sua marca com anúncios de vídeo motivacionais gerados por IA.

Perguntas Frequentes

Como o Gerador de Anúncio de Rebranding Corporativo do HeyGen simplifica a criação de vídeos para uma nova identidade de marca?

O HeyGen oferece um poderoso gerador de anúncio de rebranding que simplifica a criação de anúncios de vídeo profissionais para a nova identidade da sua marca. Com avatares de IA e modelos personalizáveis, você pode facilmente transformar seu roteiro em conteúdo de vídeo envolvente para mostrar seu novo logotipo e visão.

Quais opções personalizáveis estão disponíveis no HeyGen para projetar um anúncio de rebranding único?

O HeyGen oferece extensas opções personalizáveis, incluindo controles de branding para seu novo logotipo e cores, para refletir perfeitamente a nova identidade da sua marca. Você pode utilizar vários modelos e cenas, integrar sua própria mídia e gerar narrações profissionais para um anúncio personalizado.

As ferramentas baseadas em IA do HeyGen facilitam a produção rápida de anúncios de rebranding?

Sim, as ferramentas baseadas em IA do HeyGen aceleram significativamente a produção dos seus anúncios de rebranding. Nosso recurso de texto para vídeo e avatares de IA permitem que você gere anúncios polidos a partir de um roteiro em minutos, ideal para comunicados de imprensa e atualizações em mídias sociais.

Como o HeyGen apoia a distribuição de anúncios de rebranding em vários canais digitais?

O HeyGen permite que você crie anúncios de rebranding versáteis otimizados para diferentes plataformas. Você pode facilmente exportar seus vídeos com redimensionamento de proporção para mídias sociais, integrá-los em newsletters ou usá-los em outros esforços de marketing digital para maximizar a visibilidade online.

