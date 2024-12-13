Produza um vídeo envolvente de 1 minuto destacando os recursos mais recentes do software para entusiastas de tecnologia e gerentes de produto, empregando um estilo visual limpo e moderno com uma narração profissional e clara. Este vídeo deve destacar como a capacidade "real time update video maker" da HeyGen simplifica o processo de criação ao utilizar "Texto para vídeo a partir de roteiro" para geração rápida de conteúdo, garantindo que as atualizações sejam entregues de forma rápida e precisa.

Gerar Vídeo