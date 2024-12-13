Real Time Update Video Maker: Crie Conteúdo Dinâmico Rapidamente

Transforme texto em vídeos dinâmicos de atualização em tempo real instantaneamente com nossas capacidades de texto para vídeo impulsionadas por IA.

Produza um vídeo envolvente de 1 minuto destacando os recursos mais recentes do software para entusiastas de tecnologia e gerentes de produto, empregando um estilo visual limpo e moderno com uma narração profissional e clara. Este vídeo deve destacar como a capacidade "real time update video maker" da HeyGen simplifica o processo de criação ao utilizar "Texto para vídeo a partir de roteiro" para geração rápida de conteúdo, garantindo que as atualizações sejam entregues de forma rápida e precisa.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de comunicação interna de 90 segundos para equipes corporativas e departamentos de RH, focando em uma nova política da empresa, usando um estilo visual envolvente e informativo com texto na tela para os principais pontos. A narrativa deve enfatizar os benefícios da funcionalidade "colaborar em tempo real" para projetos de equipe e como as "Legendas" da HeyGen garantem acessibilidade e clareza para todos os espectadores, tornando informações complexas mais compreensíveis.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo promocional dinâmico de 2 minutos voltado para profissionais de marketing e proprietários de pequenas empresas, demonstrando a eficiência de gerar "vídeos profissionais" para campanhas online. O estilo visual deve ser de alta qualidade e vibrante, complementado por uma trilha sonora animada e motivadora, e ilustrar claramente o poder da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" da HeyGen para enriquecer o conteúdo e a "Geração de narração" para produzir apresentações polidas rapidamente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um anúncio energético de 45 segundos para redes sociais voltado para profissionais de marketing digital e criadores de conteúdo individuais, promovendo um evento ou lançamento de produto, com um estilo visual acelerado e gráficos chamativos e uma trilha sonora empolgante. Este clipe curto deve utilizar efetivamente o "Redimensionamento e exportação de proporção" da HeyGen para otimizar para várias plataformas e mostrar diversos "Modelos e cenas" para criar facilmente "vídeos de redes sociais" impactantes que aumentem o engajamento.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Seu Real-Time Update Video Maker

Crie vídeos dinâmicos de forma rápida e fácil com capacidades de pré-visualização instantânea, garantindo que seu conteúdo esteja sempre fresco e perfeito para qualquer plataforma.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Inicie seu projeto escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais para dar início ao seu processo de criação.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo
Carregue ou arraste e solte facilmente sua mídia, texto e outros elementos, vendo atualizações em tempo real em sua tela com suporte à biblioteca de mídia.
3
Step 3
Refine com Narração de IA
Gere narrações envolventes usando geração de narração impulsionada por IA, garantindo que sua mensagem seja clara e profissional com pré-visualização instantânea.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e exporte em resolução 4K, ou publique diretamente nas plataformas sociais com redimensionamento e exportação de proporção otimizados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Treinamento e Integração Atualizados

.

Mantenha seus materiais de treinamento e integração atualizados e envolventes, atualizando facilmente vídeos com as informações e políticas mais recentes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos usando automação de IA?

A HeyGen utiliza automação avançada de IA para transformar texto em vídeos profissionais com avatares de IA personalizáveis. Nossa plataforma simplifica todo o processo de criação de vídeos, permitindo que os usuários gerem conteúdo de alta qualidade de forma eficiente, sem a necessidade de habilidades complexas de edição de vídeo.

Quais recursos técnicos de edição a HeyGen oferece para personalização de vídeos?

O editor de vídeo online da HeyGen oferece recursos técnicos robustos, como uma linha do tempo em camadas múltiplas, permitindo controle preciso sobre seu conteúdo. Você pode facilmente redimensionar vídeos para diferentes plataformas, gerar legendas automáticas, remover fundos e exportar suas criações finais em até 4K de resolução.

Vários usuários podem colaborar em tempo real dentro do criador de vídeos da HeyGen?

Sim, a HeyGen é projetada para fomentar a produtividade da equipe e a colaboração em tempo real. Nosso criador de vídeos online suporta múltiplos usuários trabalhando em projetos simultaneamente, agilizando o fluxo de trabalho de produção de vídeos para equipes e criadores de conteúdo.

Quais capacidades de exportação e publicação a HeyGen oferece para vídeos criados?

A HeyGen oferece capacidades robustas para exportar e publicar seus vídeos. Você pode facilmente redimensionar vídeos para proporções de aspecto ideais para várias plataformas e publicar diretamente nas redes sociais, garantindo que seu conteúdo alcance seu público de forma eficaz em diferentes canais.

