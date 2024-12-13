Criador de Vídeos de Tours Imobiliários: Tours de Propriedades com IA

Transforme fotos em vídeos profissionais de propriedades com nosso recurso de Texto para Vídeo com IA, eliminando a necessidade de filmagem.

Produza um vídeo envolvente de 60 segundos direcionado a profissionais do setor imobiliário, mostrando como a Criação de Vídeos com IA da HeyGen pode transformar fotos em tours virtuais impressionantes sem esforço. O estilo visual deve ser elegante e moderno, acompanhado por uma narração profissional e calma gerada por IA que destaca as características e benefícios das propriedades para potenciais compradores.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrutivo envolvente de 1 minuto e 30 segundos para corretores de imóveis que buscam eficiência, demonstrando como 'Sem necessidade de filmagem' simplifica a promoção de propriedades por meio da geração automática de vídeos. Utilize um estilo visual dinâmico com vários tipos de propriedades, uma trilha sonora animada e legendas claras para guiar os usuários no processo de criação de anúncios impactantes.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de marketing conciso de 45 segundos para profissionais de marketing e agências imobiliárias, ilustrando a HeyGen como o principal software de foto para vídeo com IA para o setor imobiliário, que gera conteúdo otimizado para redes sociais. Este vídeo deve apresentar uma montagem rápida e visualmente atraente dos destaques das propriedades, narrada por um avatar de IA moderno e amigável explicando a facilidade e eficácia da plataforma.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional sofisticado de 2 minutos voltado para corretores e desenvolvedores de imóveis de luxo, enfatizando a criação de tours virtuais profissionais com opções de Branding Personalizado. O estilo visual e de áudio deve ser elegante, apresentando transições suaves entre imagens de alta qualidade das propriedades, complementadas por uma narração envolvente gerada diretamente de um roteiro de texto para vídeo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Tours Imobiliários

Transforme suas fotos de propriedades em vídeos de tours profissionais usando tecnologia com IA, projetada para profissionais do setor imobiliário.

1
Step 1
Faça o Upload das Fotos da Propriedade
Comece fazendo o upload das fotos da sua propriedade em nossa plataforma. Nossa tecnologia de Criação de Vídeos com IA estrutura automaticamente sua entrada para transformar fotos em tours virtuais.
2
Step 2
Adicione Narração por IA
Enriqueça seu vídeo com um roteiro envolvente. Nossa geração avançada de Narração fornece uma narração realista por IA, tornando sua apresentação clara e profissional.
3
Step 3
Aplique Branding Personalizado
Garanta que seu vídeo reflita seu negócio aplicando Branding Personalizado usando nossos controles de branding. Integre seu logotipo e cores para manter uma imagem profissional consistente.
4
Step 4
Exporte para Redes Sociais
Gere e exporte seus vídeos de propriedades de alta qualidade. Nosso redimensionamento de proporção de aspecto e exportações garantem que seu conteúdo esteja otimizado para redes sociais, perfeito para profissionais do setor imobiliário.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Exiba Listagens de Propriedades Bem-Sucedidas

Apresente um portfólio de propriedades vendidas ou alugadas com vídeos envolventes gerados por IA, destacando a expertise do agente e os resultados bem-sucedidos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de tours imobiliários?

A HeyGen utiliza um software avançado de foto para vídeo com IA para o setor imobiliário, permitindo a geração automática de vídeos sem a necessidade de filmagem tradicional. Basta fazer o upload das fotos da sua propriedade e do roteiro, e a tecnologia com IA da HeyGen gera tours virtuais profissionais de forma eficiente. Este processo simplificado elimina a produção complexa, tornando a criação de vídeos profissionais acessível a todos os profissionais do setor imobiliário.

A HeyGen realmente transforma fotos em vídeos profissionais de propriedades?

Sim, a HeyGen é projetada para transformar fotos em vídeos impressionantes de propriedades sem esforço. Utilizando a Criação de Vídeos com IA, você pode combinar suas imagens de propriedades com narração e texto gerados por IA, transformando visuais estáticos em tours virtuais dinâmicos e profissionais que cativam os espectadores. Esta capacidade garante vídeos de marketing de alta qualidade sem a necessidade de habilidades técnicas extensas.

O que torna a HeyGen ideal para vídeos de marketing em redes sociais?

A HeyGen é otimizada para redes sociais, permitindo que profissionais do setor imobiliário criem vídeos de marketing envolventes de forma eficiente. Nossa plataforma oferece várias proporções de aspecto e garante que seus vídeos de tours imobiliários estejam perfeitamente formatados para plataformas como Instagram, Facebook e TikTok. Isso torna a distribuição de conteúdo polido em todos os seus canais sociais sem esforço.

Como os profissionais do setor imobiliário podem personalizar seus vídeos de tours com a HeyGen?

Os profissionais do setor imobiliário podem personalizar extensivamente seus vídeos de tours imobiliários com os recursos robustos da HeyGen. Implemente branding personalizado adicionando seu logotipo e cores da marca a cada vídeo, garantindo uma imagem profissional consistente. Além disso, escolha entre vários modelos e opções de narração por IA para combinar perfeitamente com o estilo do seu vídeo de marketing e impressionar potenciais compradores.

