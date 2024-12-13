Gerador de Tours Imobiliários: Crie Vídeos Impressionantes Rapidamente

Automatize tours virtuais profissionais e eleve o engajamento dos compradores com avatares de IA e produção de vídeo totalmente automatizada.

Crie um vídeo envolvente de 45 segundos de tour imobiliário projetado para gerentes de propriedades e agentes, destacando uma casa recém-listada com tours em vídeo fotorrealistas. O estilo visual deve ser elegante e moderno, utilizando movimentos suaves de câmera para destacar características principais, complementado por uma narração profissional e convidativa gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen, transformando fotos estáticas da propriedade em uma experiência de visualização dinâmica.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de campanha de mídia social de 30 segundos voltado para potenciais compradores navegando em plataformas como Instagram e TikTok, com o objetivo de aumentar o engajamento dos compradores para um destaque rápido da propriedade. O estilo visual deve ser dinâmico e acelerado, incorporando texto na tela e música de fundo animada, tudo impulsionado pela capacidade de texto para vídeo do HeyGen para converter rapidamente descrições de listagens em visuais atraentes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo elegante de tour virtual de 60 segundos voltado para agentes e desenvolvedores de propriedades de luxo, oferecendo uma experiência imersiva de uma propriedade exclusiva. Empregue um estilo visual cinematográfico com transições graciosas e música de fundo sofisticada, apresentando um avatar de IA da capacidade de avatares de IA do HeyGen atuando como um guia virtual conhecedor para destacar elementos de marca personalizados ao longo da propriedade.
Prompt de Exemplo 3
Crie uma produção de vídeo rápida e concisa de 15 segundos para agentes imobiliários que precisam capturar rapidamente a atenção para novas listagens, garantindo o máximo alcance para potenciais compradores. O estilo visual deve ser impactante e visualmente rico, focando em características marcantes da propriedade com gráficos vibrantes e legendas/dublagens dinâmicas geradas pela ferramenta de legendas/dublagens do HeyGen, tornando o conteúdo facilmente digerível mesmo sem som.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Tours Imobiliários

Crie facilmente tours virtuais profissionais para mostrar propriedades e cativar potenciais compradores com nosso gerador de vídeos alimentado por IA.

1
Step 1
Carregue Suas Imagens de Propriedade
Comece carregando suas fotos de propriedade de alta qualidade. Nossa IA transformará suas fotos de propriedade em sequências de vídeo envolventes para um tour fotorrealista.
2
Step 2
Selecione Seu Estilo de Vídeo
Escolha entre vários modelos e personalize a estética do vídeo para combinar com sua marca. Incorpore seu logotipo e paleta de cores preferida para uma apresentação profissional.
3
Step 3
Adicione Avatares de IA ou Narrações
Enriqueça seu tour com um avatar de IA para guiar os espectadores ou gere uma narração envolvente a partir de texto. Forneça detalhes abrangentes sobre a propriedade sem esforço.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Tour
Uma vez finalizado, gere seu vídeo em vários formatos de proporção adequados para todas as plataformas. Compartilhe facilmente seu tour virtual de alta qualidade para aumentar o engajamento dos compradores.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Listagens de Propriedades Imersivas

Desenvolva vídeos de IA envolventes para mostrar propriedades com detalhes fotorrealistas, oferecendo aos potenciais compradores uma experiência de tour virtual imersiva.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode transformar meu marketing imobiliário com tours em vídeo criativos?

O gerador de vídeos de IA do HeyGen pode transformar suas fotos estáticas de propriedades em tours em vídeo profissionais e fotorrealistas, elevando seu marketing imobiliário com experiências imersivas que cativam potenciais compradores.

O que torna o HeyGen um gerador de tours imobiliários eficiente?

O HeyGen oferece um gerador de tours imobiliários totalmente automatizado, permitindo a produção rápida de vídeos sem necessidade de filmagem. Nossas ferramentas alimentadas por IA convertem suas fotos de propriedades existentes em tours virtuais dinâmicos sem esforço.

Posso personalizar meus vídeos imobiliários para uma marca específica usando o HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen permite uma ampla personalização de marca para seus vídeos imobiliários, incluindo a adição do seu logotipo e cores preferidas. Isso garante que suas listagens de propriedades mantenham uma identidade de marca consistente, aumentando o engajamento dos compradores em todas as campanhas de mídia social.

Como o HeyGen ajuda a criar tours virtuais envolventes para propriedades?

O HeyGen capacita você a criar tours virtuais envolventes utilizando avatares de IA e narrações realistas, complementados por legendas automáticas. Esses recursos se combinam para oferecer experiências imersivas para potenciais compradores, fazendo seus vídeos imobiliários se destacarem.

