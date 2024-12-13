Criador de Vídeos Imobiliários: Crie Vídeos de Listagem Impressionantes

Eleve suas listagens de propriedades. Nosso criador de vídeos imobiliários fácil de usar ajuda agentes a criar vídeos de marca impressionantes com geração automática de narração.

Crie um vídeo de listagem atraente de 45 segundos projetado para cativar potenciais compradores de imóveis, exibindo uma propriedade luxuosa com um estilo visual moderno e aspiracional e música suave de jazz. Este vídeo deve destacar as principais características da casa, utilizando os extensos "Templates & scenes" da HeyGen para montar rapidamente uma apresentação profissional e polida, tornando a propriedade irresistivelmente atraente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de depoimento sincero de 60 segundos voltado para vendedores em potencial, apresentando um "avatar de AI" que conta uma história de sucesso convincente sobre uma transação recente, reforçando a confiança nos serviços do agente. O vídeo deve manter uma estética visual profissional e acolhedora, acompanhado por música orquestral inspiradora para transmitir confiabilidade e resultados positivos, solidificando os vídeos de marca do agente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo informativo de 30 segundos para compradores de imóveis de primeira viagem, desmembrando uma tendência de mercado complexa em insights digestíveis, usando gráficos limpos e uma trilha sonora pop animada. Certifique-se de que o vídeo inclua "Legendas/legendas automáticas" para acessibilidade, mantendo um tom amigável e envolvente para simplificar o processo de compra de imóveis e aumentar seu impacto geral de marketing em vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo imobiliário de formato curto envolvente de 20 segundos, perfeito para plataformas de mídia social, oferecendo um tour cinematográfico dinâmico de uma propriedade única ou ponto de interesse local. Empregue uma faixa musical moderna com cortes rápidos e aproveite a "Geração de narração" avançada da HeyGen para adicionar uma narrativa descritiva e entusiástica que capture a atenção e incentive os espectadores a aprender mais sobre a área.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Imobiliários

Crie vídeos imobiliários profissionais sem esforço para mostrar propriedades e envolver potenciais compradores com nossa plataforma de vídeo intuitiva e alimentada por AI.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Comece selecionando entre uma variedade de modelos de vídeo imobiliário profissionais projetados para destacar as características da propriedade de forma eficaz.
2
Step 2
Carregue Sua Mídia
Adicione facilmente suas fotos e clipes de vídeo da propriedade, ou escolha entre mídias de estoque, para personalizar seus vídeos de listagem.
3
Step 3
Personalize e Marque Seu Vídeo
Use o editor de vídeo online para personalizar texto, cores e adicionar o logotipo da sua marca, garantindo que seus vídeos imobiliários reflitam seu estilo único.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Gere seu vídeo de alta qualidade em vários formatos de proporção, pronto para ser compartilhado em plataformas de mídia social e envolver agentes imobiliários e clientes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Exiba Vídeos de Depoimentos Imobiliários

Construa confiança e credibilidade criando facilmente vídeos de depoimentos atraentes com clientes satisfeitos para atrair novos negócios.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode elevar meus esforços de marketing de vídeo imobiliário?

A HeyGen capacita agentes imobiliários a criar vídeos imobiliários impressionantes rapidamente usando uma plataforma de vídeo alimentada por AI. Você pode aproveitar avatares de AI personalizados e geração de texto para vídeo para produzir conteúdo de marketing em vídeo de alta qualidade com facilidade, melhorando sua presença online.

A HeyGen oferece modelos de vídeo imobiliário para listagens de propriedades?

Sim, a HeyGen fornece uma variedade de modelos de vídeo imobiliário profissionais especificamente projetados para mostrar suas listagens de forma eficaz. Nossa interface de arrastar e soltar permite que você personalize facilmente esses modelos com fotos, marca e detalhes da sua propriedade para criar vídeos de listagem atraentes.

Posso criar vídeos de marca e vídeos de depoimento de clientes com a HeyGen?

Absolutamente! A HeyGen serve como um editor de vídeo online intuitivo para agentes imobiliários produzirem vídeos de marca que refletem seu estilo único. Você também pode criar vídeos de depoimento autênticos adicionando narrações personalizadas, logotipos e legendas a entrevistas com clientes, solidificando a confiança da sua marca.

Quão fácil é gerar vídeos imobiliários usando a plataforma alimentada por AI da HeyGen?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos imobiliários, permitindo que você transforme roteiros de texto em vídeos envolventes com avatares de AI em minutos. Nossa plataforma suporta uploads de mídia fáceis, incluindo fotos, tornando a edição automática de vídeos acessível até mesmo para iniciantes criarem conteúdo profissional.

