Gerador de Vídeos de Tour Imobiliário: Aumente as Exibições de Propriedades

Profissionais do setor imobiliário podem transformar fotos existentes em vídeos de qualidade profissional para tours em vídeo cativantes com o poderoso texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro.

Crie um vídeo de 45 segundos para redes sociais voltado para compradores de primeira viagem, destacando uma propriedade com um estilo visual brilhante e convidativo e cortes dinâmicos. Utilize música animada e uma narração clara gerada usando a geração de voz do HeyGen para destacar os principais recursos, tornando-o um tour em vídeo verdadeiramente cativante.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo de 60 segundos para investidores de imóveis de luxo, com um estilo visual cinematográfico e elegante, com tomadas panorâmicas lentas enfatizando detalhes arquitetônicos e acabamentos premium. Este vídeo de qualidade profissional deve incorporar música instrumental suave e ambiente e aproveitar os Modelos e cenas do HeyGen para uma apresentação sofisticada.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de marketing conciso de 30 segundos para profissionais do setor imobiliário, projetado para ser rápido, moderno e energético, apresentando pontos de venda principais com sobreposições de texto proeminentes. Este conteúdo deve contar com música moderna e animada e utilizar o recurso de Legendas do HeyGen para uma mensagem clara, construindo efetivamente uma Marca Personalizada.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de tour imobiliário imersivo de 90 segundos, direcionado a potenciais locatários ou compradores que buscam uma visão abrangente do estilo de vida. O estilo visual deve ser acolhedor e incluir destaques do bairro, enquanto o áudio apresenta música instrumental calmante e um avatar amigável de IA do HeyGen guiando toda a experiência do tour em vídeo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Seu Gerador de Vídeos de Tour Imobiliário

Transforme facilmente suas fotos de propriedade em tours em vídeo cativantes e de qualidade profissional para listagens imobiliárias com Criação de Vídeos com IA.

1
Step 1
Carregue Seu Material de Propriedade
Comece carregando suas fotos e vídeos de propriedade existentes em nossa plataforma. Nosso software de foto para vídeo com IA para o setor imobiliário pode integrar perfeitamente seus visuais.
2
Step 2
Crie Seu Roteiro Envolvente
Utilize nosso gerador de vídeos com IA para listagens imobiliárias escrevendo seu próprio roteiro ou aproveitando a IA para gerar texto descritivo para cada cena, garantindo tours em vídeo cativantes.
3
Step 3
Adicione Personalização de Marca
Melhore seus vídeos de propriedade com nossos poderosos controles de marca para incluir seu logotipo, cores personalizadas e elementos únicos para uma apresentação profissional.
4
Step 4
Exporte para Distribuição Multi-Plataforma
Exporte seus vídeos de qualidade profissional em várias proporções, prontos para distribuição multi-plataforma sem interrupções em reels de redes sociais e outros canais de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso Imobiliário

Destaque vendas de propriedades bem-sucedidas e depoimentos de clientes com vídeos envolventes de IA, aumentando a credibilidade e atraindo novos negócios.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar profissionais do setor imobiliário a criar tours em vídeo cativantes?

O HeyGen capacita profissionais do setor imobiliário a gerar vídeos de qualidade profissional e tours em vídeo cativantes com facilidade. Aproveitando a Criação de Vídeos com IA, o HeyGen transforma listagens de propriedades em vídeos de marketing dinâmicos, economizando tempo e recursos.

O HeyGen pode ajudar com a personalização da marca nos meus vídeos de propriedade?

Com certeza! O HeyGen permite uma ampla Personalização de Marca dentro dos seus vídeos de propriedade, incluindo a adição do seu logotipo e o ajuste das cores da marca. Isso garante que cada saída do gerador de vídeos de tour imobiliário mantenha sua identidade profissional única em todas as plataformas.

É possível usar minhas fotos existentes para geração de vídeo com IA no setor imobiliário com o HeyGen?

Sim, o software de foto para vídeo com IA do HeyGen para o setor imobiliário permite que você use fotos existentes para gerar tours em vídeo envolventes. Essa capacidade facilita a produção rápida de vídeos, transformando imagens estáticas em apresentações dinâmicas sem edição extensa.

Que tipo de vídeos de marketing posso criar para redes sociais usando o HeyGen?

O HeyGen é um gerador de vídeos com IA ideal para listagens imobiliárias, perfeito para criar reels de redes sociais envolventes. Com recursos como redimensionamento de proporção e opções de exportação rápida, você pode facilmente produzir vídeos de qualidade profissional otimizados para Distribuição Multi-Plataforma e aumentar o engajamento.

