Crie um vídeo de propriedade envolvente de 60 segundos, projetado para potenciais compradores de imóveis, destacando uma nova listagem com visuais vibrantes e convidativos e uma narração profissional e articulada. Este vídeo deve aproveitar os extensos 'Modelos e cenas' da HeyGen para montar rapidamente uma apresentação atraente.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de marketing imobiliário de 45 segundos para membros da comunidade local, apresentando um avatar de IA entregando um relatório de mercado do bairro com gráficos limpos e modernos e um tom autoritário, mas amigável. Utilize os 'Avatares de IA' da HeyGen para personalizar a apresentação sem a necessidade de talento em frente às câmeras.
Prompt de Exemplo 2
Produza um tour virtual envolvente de 90 segundos para profissionais ocupados ou compradores de fora da cidade, oferecendo um passeio contínuo por uma casa com imagens internas de alta qualidade e uma narrativa calma e informativa. Melhore a experiência usando a 'Geração de Narração' da HeyGen para garantir uma orientação de áudio clara e consistente durante toda a experiência de 'casa aberta'.
Prompt de Exemplo 3
Crie uma atualização dinâmica de 30 segundos para redes sociais para clientes anteriores e observadores do mercado local, anunciando uma propriedade 'Recém Vendida' ou uma tendência rápida do mercado. Este vídeo energético, adequado para consumo rápido, deve apresentar sobreposições de texto concisas e 'Legendas' claras fornecidas pela HeyGen para maximizar o alcance, mesmo quando visualizado sem som.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Relatórios Imobiliários

Crie facilmente vídeos imobiliários profissionais para mostrar propriedades e relatórios com nossa plataforma intuitiva e com tecnologia de IA.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Selecione entre uma variedade de modelos de vídeo imobiliário profissional projetados para destacar características de propriedades e insights de mercado.
2
Step 2
Carregue Seus Ativos
Carregue facilmente suas fotos de propriedades, clipes de vídeo e dados para preencher o modelo escolhido.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Personalize seu vídeo com o logotipo, cores e fontes da sua marca usando os controles de branding para um visual consistente.
4
Step 4
Exporte Seu Relatório
Gere seu relatório de vídeo imobiliário de alta qualidade em vários formatos, pronto para compartilhar em todas as suas plataformas.

Mostre Vídeos de Testemunhos Imobiliários

Desenvolva vídeos persuasivos gerados por IA com depoimentos de clientes para construir confiança e destacar transações imobiliárias bem-sucedidas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos imobiliários profissionais?

A HeyGen permite que você crie vídeos imobiliários de alta qualidade sem esforço, usando sua plataforma com tecnologia de IA. Aproveite os modelos de vídeo intuitivos e as ferramentas de edição de vídeo fáceis de usar para produzir rapidamente vídeos de propriedades envolventes para seus esforços de marketing.

Que tipos de vídeos de marketing imobiliário posso criar com a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode produzir uma ampla gama de vídeos de marketing imobiliário, incluindo vídeos de listagem cativantes, tours virtuais, vídeos de perfil de agentes e vídeos de propriedades para redes sociais. Crie vídeos personalizados que melhorem sua reputação online.

Posso personalizar meus vídeos imobiliários para corresponder à minha marca?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e ativos personalizados em seus vídeos imobiliários. Isso garante que todos os seus vídeos de marca reflitam sua identidade única para listagens de propriedades.

A HeyGen oferece recursos avançados para criar vídeos de listagem atraentes?

Sim, a HeyGen oferece recursos avançados, como legendas de IA, geração de narração e ativos de estoque para enriquecer seus vídeos de listagem. Você também pode utilizar modelos compatíveis com MLS e vários formatos de vídeo para distribuição e impacto ótimos.

