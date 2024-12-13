Criador de Vídeos Promocionais Imobiliários: Mostre Propriedades Instantaneamente

Gere rapidamente vídeos de qualidade profissional para listas e redes sociais com os modelos e cenas inteligentes do HeyGen.

Crie um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos para o setor imobiliário, destacando uma nova lista de propriedades, direcionado a potenciais compradores interessados em casas contemporâneas; utilize visuais claros e arejados, acompanhados de música de fundo animada e profissional, e incorpore a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para narrar perfeitamente as características principais e criar vídeos de qualidade profissional.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo envolvente de 30 segundos para redes sociais explicando 'Por que agora é o melhor momento para vender sua casa', voltado para proprietários que consideram listar sua propriedade; empregue cortes dinâmicos e um tom amigável e persuasivo entregue por um avatar de IA, aproveitando os recursos "Avatares de IA" e "Geração de narração" do HeyGen para uma entrega impactante.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo autêntico de 60 segundos de depoimento de cliente destacando uma transação imobiliária bem-sucedida, projetado para atrair clientes em potencial que buscam um agente imobiliário confiável; apresente cenas em estilo de entrevista com música de fundo suave e "Legendas/legendas" claras para acessibilidade, facilmente criadas usando os modelos e cenas integrados do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um tour virtual cinematográfico de 90 segundos para uma casa de luxo, especificamente atraente para indivíduos de alto patrimônio e buscadores de casas de luxo; use transições suaves e música de fundo sofisticada para enfatizar características exclusivas, garantindo apresentação ideal em várias plataformas com a capacidade de "Redimensionamento de proporção e exportações" do HeyGen.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos Promocionais Imobiliários

Crie rapidamente vídeos imobiliários cativantes e profissionais. Nossa plataforma intuitiva ajuda você a criar listagens de propriedades impressionantes e conteúdo promocional com facilidade, garantindo que suas propriedades sejam notadas.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Escolha entre uma variedade de modelos de vídeo imobiliário profissional, incluindo opções para listagens de propriedades e open houses, ou comece com uma tela em branco para iniciar seu projeto usando nossos modelos e cenas.
2
Step 2
Carregue Seus Visuais
Personalize seu vídeo carregando suas próprias imagens e clipes de propriedades. Acesse uma vasta biblioteca de conteúdo de estoque para aprimorar seus visuais e garantir que sua listagem se destaque usando suporte de biblioteca de mídia/estoque.
3
Step 3
Aplique Recursos Inteligentes
Utilize nossos recursos de edição intuitivos para adicionar texto, transições e música de fundo. Gere narrações com som natural usando a geração de narração para articular sua mensagem claramente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Projeto
Finalize seu vídeo envolvente e exporte-o usando redimensionamento de proporção e exportações. Compartilhe facilmente seus vídeos imobiliários em plataformas como YouTube e redes sociais para alcançar efetivamente seu público.

Casos de Uso

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

Mostre depoimentos de clientes e histórias de sucesso envolventes através de vídeos de IA para construir confiança e credibilidade de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos imobiliários profissionais?

O HeyGen capacita profissionais do setor imobiliário a produzir rapidamente vídeos envolventes de listagem de propriedades e promoções usando uma ampla gama de modelos de vídeo imobiliário personalizáveis. Nossa interface intuitiva de arrastar e soltar garante vídeos de qualidade profissional sem a necessidade de habilidades extensas de edição.

Quais capacidades de IA o HeyGen oferece para marketing de vídeos imobiliários?

O HeyGen utiliza uma plataforma de vídeo com tecnologia de IA para transformar seus roteiros em vídeos promocionais imobiliários dinâmicos, apresentando avatares de IA e narrações realistas. Isso permite a produção eficiente de conteúdo de alta qualidade.

O HeyGen pode ajudar agentes a criar vídeos imobiliários atraentes para redes sociais e YouTube?

Absolutamente, o HeyGen permite que você gere vídeos personalizados para várias plataformas, incluindo redes sociais e YouTube, com redimensionamento flexível de proporção. Você também pode aplicar controles de branding para manter uma aparência consistente em todo o seu conteúdo imobiliário.

O HeyGen fornece ferramentas para enriquecer vídeos de depoimentos de clientes e open houses?

Sim, o HeyGen inclui uma rica biblioteca de conteúdo de estoque, opções de música de fundo e recursos de edição robustos para aprimorar seus modelos de open house e depoimentos de clientes. Você também pode adicionar legendas para melhorar a acessibilidade e o engajamento.

