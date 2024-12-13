O HeyGen é uma plataforma de vídeo com tecnologia de IA projetada para aumentar a eficiência, permitindo que corretores de imóveis transformem rapidamente roteiros em vídeos de qualidade profissional com avatares de IA e geração de narração. Nosso editor de vídeo online baseado em nuvem suporta legendas, música de fundo e fácil exportação de vídeos em HD para todas as suas necessidades de marketing.