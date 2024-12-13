Criador de Vídeos de Marketing Imobiliário: Impulsione Suas Listagens

Eleve suas listagens de propriedades e tours virtuais. Use nossos modelos e cenas profissionais para criar vídeos de marketing imobiliário impressionantes que convertem compradores.

Crie um vídeo dinâmico de tour virtual de 60 segundos especificamente para potenciais compradores de imóveis, destacando uma propriedade recém-listada com visuais brilhantes e convidativos e música de fundo sofisticada e animada. Aproveite a geração de narração do HeyGen para destacar características principais, fazendo com que os "modelos recém-listados" ganhem vida.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo introdutório atraente de 30 segundos para corretores de imóveis voltado para clientes potenciais que buscam um profissional de confiança, apresentando visuais limpos e profissionais e um tom confiante. Utilize os avatares de IA do HeyGen para apresentar a marca do corretor de forma consistente, integrando seu Kit de Marca exclusivo para reconhecimento imediato.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo autêntico de depoimento de 45 segundos projetado para tranquilizar clientes potenciais céticos, capturando entrevistas genuínas e emocionantes de clientes com música de fundo suave. Empregue o recurso de legendas/captions do HeyGen para garantir máxima acessibilidade e destacar os "vídeos de qualidade profissional" entregues pelo corretor.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo informativo de 60 segundos voltado para compradores de imóveis de primeira viagem, desmembrando uma tendência de mercado complexa usando animações envolventes e narração clara. Utilize os modelos e cenas atraentes do HeyGen para simplificar a informação, transformando conceitos abstratos em "vídeos explicativos" facilmente digeríveis.
step preview
Copie o prompt
step preview
Cole na caixa de Criação
step preview
Veja seu vídeo ganhar vida


Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Marketing Imobiliário

Crie vídeos imobiliários impressionantes, desde apresentações de listagem cativantes até tours virtuais imersivos, usando modelos atraentes e ferramentas de edição poderosas. Eleve seu marketing de propriedades sem esforço.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre uma ampla gama de modelos de vídeo atraentes projetados especificamente para o setor imobiliário, permitindo que você inicie rapidamente seu projeto. Nossa plataforma oferece diversos 'Modelos e cenas' adaptados para várias necessidades de marketing imobiliário.
2
Step 2
Adicione Sua Mídia
Personalize seu vídeo carregando facilmente suas fotos e clipes de vídeo exclusivos da propriedade, ou aproveite nosso extenso 'Suporte de biblioteca de mídia/estoque'. Isso traz seus vídeos de listagem à vida com seu conteúdo específico.
3
Step 3
Aplique Elementos de Marca
Aprimore o profissionalismo do seu vídeo usando 'Controles de branding (logo, cores)' para garantir uma identidade visual consistente. Integre seu Kit de Marca para alinhar-se à imagem profissional da sua agência em todas as suas criações.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e utilize 'Redimensionamento de proporção e exportações' para otimizá-lo para várias plataformas. Baixe facilmente seus vídeos de qualidade profissional para compartilhar nas redes sociais e outros canais, alcançando um público mais amplo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Exiba Depoimentos de Clientes

.

Desenvolva vídeos de depoimentos atraentes para construir confiança e destacar experiências de sucesso de clientes com seus serviços.



Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de marketing imobiliário?

A plataforma de vídeo com tecnologia de IA do HeyGen permite que corretores de imóveis criem facilmente vídeos de qualidade profissional. Utilize modelos atraentes e recursos intuitivos de arrastar e soltar para produzir rapidamente vídeos de listagem envolventes, tours virtuais ou vídeos de depoimentos.

Posso personalizar meus vídeos imobiliários para corresponder à minha marca?

Com certeza! O HeyGen permite a personalização completa dos seus vídeos imobiliários, garantindo que eles se alinhem perfeitamente à sua marca. Incorpore seu Kit de Marca, adicione mídia personalizada e utilize animações profissionais para criar vídeos de listagem de propriedades únicos e impactantes.

Quais tipos de vídeos imobiliários posso criar com o HeyGen?

Com o HeyGen, corretores de imóveis podem gerar uma ampla gama de vídeos de qualidade profissional, incluindo vídeos de listagem dinâmicos, tours virtuais, vídeos de depoimentos envolventes e vídeos explicativos informativos. Estes são perfeitos para plataformas de mídia social como YouTube e Instagram para aprimorar seus esforços de marketing.

Como o HeyGen ajuda corretores de imóveis a produzir vídeos de qualidade profissional de forma eficiente?

O HeyGen é uma plataforma de vídeo com tecnologia de IA projetada para aumentar a eficiência, permitindo que corretores de imóveis transformem rapidamente roteiros em vídeos de qualidade profissional com avatares de IA e geração de narração. Nosso editor de vídeo online baseado em nuvem suporta legendas, música de fundo e fácil exportação de vídeos em HD para todas as suas necessidades de marketing.

