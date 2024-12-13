Criador de Vídeos de Listagem de Imóveis: Aumente as Vendas de Propriedades

Crie vídeos de propriedades cativantes de forma rápida e fácil usando nossa vasta seleção de templates e cenas.

Crie um vídeo de listagem de imóveis luxuoso de 45 segundos, direcionado a indivíduos de alto poder aquisitivo, exibindo uma propriedade premium com visuais cinematográficos, transições suaves e uma trilha sonora orquestral elegante. Utilize a biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para aprimorar os visuais e a geração de narração para um roteiro sofisticado que guie os espectadores pelas características exclusivas da casa, tornando-o um vídeo atraente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tour acolhedor e convidativo de 60 segundos para uma casa de família, voltado para compradores de primeira viagem, apresentando iluminação natural brilhante, cenas espontâneas focadas na família e música acústica reconfortante. Empregue os templates e cenas da HeyGen para estabelecer uma atmosfera aconchegante e aproveite o texto-para-vídeo a partir do roteiro para destacar as principais comodidades familiares, criando efetivamente vídeos de listagem de propriedades atraentes.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo dinâmico de 30 segundos para redes sociais destacando os principais pontos de venda de um apartamento urbano, perfeito para jovens profissionais e investidores. Este clipe acelerado deve usar cores vibrantes, cortes rápidos e uma trilha sonora contemporânea animada, otimizado com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen para várias plataformas e legendas para garantir acessibilidade e impacto imediato, aproveitando templates de vídeo imobiliário eficazes.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de estilo de vida envolvente de 90 segundos para uma propriedade única, como uma propriedade histórica ou rancho, atendendo a compradores de nicho que buscam experiências de vida distintas. Apresente uma narrativa orientada por história apresentada por um avatar de IA guiando os espectadores por uma experiência de 'um dia na vida', complementada por sons ambientes e uma narração gerada usando avatares de IA e geração de narração da HeyGen, demonstrando o toque de um Editor de Vídeo Imobiliário profissional.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Listagem de Imóveis

Crie vídeos de listagem de propriedades envolventes de forma rápida e profissional para capturar a atenção e melhorar seu marketing imobiliário.

1
Step 1
Selecione um Template
Comece escolhendo de nossa extensa biblioteca de "templates de vídeo imobiliário" para estruturar rapidamente seu tour de propriedade.
2
Step 2
Carregue Sua Mídia
Facilmente "carregue clipes" de suas fotos e vídeos da propriedade, ou aproveite nossa biblioteca de mídia integrada para adicionar visuais atraentes.
3
Step 3
Adicione Sua Narração
Adicione uma narração envolvente com nossa capacidade avançada de "geração de narração" para destacar detalhes da propriedade de forma eficaz.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Exporte seus "vídeos imobiliários" finais em vários formatos de proporção para compartilhamento perfeito em todos os seus canais de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Compradores com Vídeos de Estilo de Vida de Propriedades

.

Desenvolva vídeos emocionalmente ressonantes que mostrem o estilo de vida único e os benefícios de uma propriedade para se conectar com potenciais compradores.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos impressionantes de listagem de imóveis?

A HeyGen capacita você a produzir vídeos de listagem de imóveis atraentes com facilidade, utilizando uma vasta biblioteca de templates personalizáveis especificamente projetados para exibição de propriedades. Transforme suas listagens em tours de vídeo envolventes que capturam a atenção.

Quais recursos fazem da HeyGen um editor de vídeo imobiliário ideal?

A plataforma de vídeo com IA da HeyGen oferece uma experiência perfeita como seu editor de vídeo imobiliário, permitindo edição automática de vídeos e uma interface de arrastar e soltar fácil de usar. Isso simplifica a criação de vídeos profissionais de listagem de propriedades, aprimorando seus esforços de marketing.

Posso personalizar meus tours de vídeo imobiliário com elementos únicos?

Absolutamente, a HeyGen permite que você personalize totalmente seus tours de vídeo imobiliário incorporando narrações profissionais, selecionando de imagens e vídeos de estoque extensos e adicionando animações personalizadas para destacar características chave da propriedade. Isso garante que cada vídeo realmente reflita sua marca.

Como a HeyGen otimiza vídeos imobiliários para redes sociais?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de casas à venda e vídeos de open house otimizados para redes sociais, ajudando você a aumentar o engajamento. Nossa plataforma garante que seus vídeos de listagem de propriedades sejam formatados perfeitamente para várias plataformas, alcançando um público mais amplo de forma eficaz.

