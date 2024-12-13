Domine o Treinamento com Nosso Criador de Vídeos de Reforço de Prontidão

Crie rapidamente vídeos de e-learning envolventes e conteúdo de treinamento corporativo com avatares de IA para melhorar a prontidão dos funcionários.

392/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para funcionários atuais que precisam entender uma atualização crucial de processo ou um novo recurso de software, crie um vídeo de e-learning conciso de 60 segundos. Utilize a poderosa capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para entregar um conteúdo informativo e fácil de seguir, aprimorado com texto na tela e gráficos modernos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo animado vibrante de 30 segundos para potenciais clientes, destacando os benefícios de um novo serviço. Aproveite os diversos Modelos e cenas do HeyGen para criar uma narrativa visual dinâmica que capture a atenção, complementada por uma narração energética, para gerar interesse em suas ofertas e otimizar seus esforços de produção de vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Como você entregaria um lembrete de segurança vital ou uma breve atualização de projeto para membros da equipe interna? Considere gerar um rápido vídeo de reforço de prontidão de 20 segundos. Empregue a geração de Narração realista do HeyGen para transmitir uma mensagem clara e autoritária em um formato de vídeo de cabeça falante, garantindo compreensão e conformidade imediatas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Reforço de Prontidão

Transforme seu conteúdo de treinamento em vídeos dinâmicos de reforço de prontidão com ferramentas impulsionadas por IA. Aumente o engajamento e garanta que sua equipe esteja sempre preparada.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece inserindo seu conteúdo ou roteiro de treinamento. Nossa plataforma utiliza a tecnologia de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para converter seu texto em uma narrativa visual, estabelecendo a base para seu vídeo eficaz de reforço de prontidão.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para servir como seu apresentador na tela. Um vídeo de cabeça falante personalizado melhora a conexão e torna seu conteúdo de e-learning mais envolvente para os alunos.
3
Step 3
Adicione Voz e Visuais
Dê vida ao seu roteiro com vozes de som natural usando nossa geração de Narração. Enriquecer ainda mais seu vídeo adicionando imagens relevantes, vídeos ou música de fundo da nossa biblioteca de mídia ou de seus uploads.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de treinamento corporativo aplicando a marca, depois use nosso recurso de redimensionamento e exportação de Proporção para otimizá-lo para qualquer plataforma. Distribua seu vídeo de reforço envolvente para sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Educacionais Complexos

.

Utilize vídeo de IA para esclarecer assuntos complexos como tópicos médicos, tornando o treinamento e a educação especializados mais acessíveis e eficazes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar meu processo criativo para vídeos de treinamento?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento atraentes transformando roteiros em vídeos animados dinâmicos com avatares de IA realistas. Isso simplifica a produção de vídeos, permitindo que você se concentre no conteúdo instrucional enquanto o HeyGen cuida da narrativa visual.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeos de IA eficaz para conteúdo de e-learning?

O HeyGen se destaca como um gerador de vídeos de IA para e-learning ao combinar tecnologia avançada de texto-para-fala com avatares de IA personalizáveis e modelos pré-construídos. Isso permite a criação rápida de vídeos de e-learning profissionais completos com legendas automáticas, tornando o conteúdo acessível e envolvente.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos de cabeça falante envolventes para treinamento corporativo?

Com certeza, o HeyGen é especificamente projetado para gerar vídeos de cabeça falante de alta qualidade para treinamento corporativo usando sua ampla gama de avatares de IA. Você pode personalizar narrações e aplicar controles de marca, garantindo que seu criador de vídeos de treinamento produza conteúdo consistente e profissional.

Como o HeyGen simplifica a produção de vídeos para a integração de novos funcionários?

O HeyGen simplifica a produção de vídeos para integração oferecendo ferramentas intuitivas como um gravador de tela e um recurso robusto de texto-para-vídeo, permitindo que você crie rapidamente vídeos explicativos. Isso permite a criação eficiente de vídeos de reforço de prontidão, garantindo que novos contratados sejam efetivamente introduzidos à cultura e aos processos da empresa.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo