Criador de Vídeos Online: Aumente Seu Desempenho de Prontidão

Crie anúncios de marketing e vídeos explicativos envolventes sem esforço usando os avatares de IA da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos para pequenos empresários e equipes de marketing, destacando o lançamento de um novo produto. O vídeo deve apresentar cortes rápidos, cores vibrantes e música de fundo animada, criando uma sensação envolvente e moderna. Aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para converter rapidamente sua mensagem de marketing em visuais atraentes, tornando-o um editor de vídeo online eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos voltado para educadores, treinadores e criadores de conteúdo, ilustrando um processo técnico complexo passo a passo. A abordagem visual deve ser clara e profissional, com gravações de tela e gráficos simples, apoiada por uma narração amigável e articulada semelhante à humana. Garanta acessibilidade utilizando o recurso de Legendas/legendas da HeyGen para todo o conteúdo falado, tornando o tutorial do software de edição de vídeo abrangente e fácil de seguir.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo visualmente rico e experimental de 30 segundos para artistas digitais, animadores e produtores de vídeo freelancers, explorando uma nova técnica de ferramenta de gráficos em movimento. Empregue visuais abstratos, transições fluidas e design de som impactante para transmitir uma sensação de inovação e criatividade. Integre perfeitamente uma poderosa e dramática voz de IA usando o recurso de geração de Narração da HeyGen, adicionando uma camada extra de profundidade e profissionalismo ao seu clipe viral curto.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Desempenho de Prontidão

Produza rapidamente vídeos profissionais para mostrar habilidades, demonstrar processos ou criar visões gerais de desempenho envolventes com nosso criador de vídeos online intuitivo.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo Inicial
Comece criando seu roteiro ou carregando filmagens existentes, aproveitando nossa extensa biblioteca de mídia para ativos adicionais.
2
Step 2
Adicione Visuais Envolventes
Enriqueça seu vídeo adicionando avatares de IA para apresentar seu desempenho, criando um explicativo dinâmico e profissional.
3
Step 3
Aplique Elementos Refinados
Garanta clareza e alcance um público mais amplo gerando automaticamente legendas e subtítulos para seu vídeo de desempenho de prontidão.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de desempenho de prontidão e exporte-o em várias proporções, pronto para distribuição perfeita em todas as plataformas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere vídeos e clipes de mídia social envolventes em minutos

Crie rapidamente vídeos impactantes para mídias sociais para destacar a prontidão da equipe, conquistas de desempenho ou atualizações importantes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA?

A HeyGen é um avançado criador de vídeos de IA que simplifica a criação de conteúdo. Ela permite que os usuários gerem vídeos profissionais a partir de roteiros de texto, aproveitando avatares de IA realistas e narrações de IA de alta qualidade.

Quais ferramentas avançadas de edição de vídeo a HeyGen oferece para personalização?

A HeyGen oferece ferramentas abrangentes de edição de vídeo, permitindo que os usuários adicionem legendas e subtítulos sem esforço, apliquem sobreposições e até removam fundos de vídeo. Você também pode personalizar vídeos com modelos específicos da marca e ajustar proporções para diversos conteúdos de mídia social.

A HeyGen pode ajudar a criar conteúdo envolvente para plataformas de mídia social?

Com certeza! A HeyGen é ideal para gerar diversos conteúdos de mídia social, incluindo clipes virais curtos, vídeos e Shorts do YouTube, anúncios de marketing e vídeos explicativos. Seu design intuitivo e modelos a tornam um poderoso gerador de vídeos promocionais.

A HeyGen é um criador de vídeos online acessível para colaboração em equipe?

Sim, a HeyGen funciona como um criador de vídeos totalmente online, tornando-o acessível de qualquer lugar com armazenamento em nuvem. Ela também suporta recursos de colaboração, facilitando o gerenciamento de equipe e o compartilhamento de projetos.

