Produza uma demonstração técnica de 1 minuto mostrando como os usuários podem utilizar facilmente o HeyGen como um criador de vídeos online. Este vídeo, direcionado a entusiastas de tecnologia e críticos de software, deve adotar um estilo visual limpo e informativo, incorporando gravações de tela e uma narração clara e precisa gerada através do recurso de geração de voz do HeyGen, destacando fluxos de trabalho de edição de vídeo eficientes.

Gerar Vídeo