Com certeza. A HeyGen oferece ferramentas robustas como redimensionamento de proporção de aspecto, branding personalizado e uma biblioteca de mídia para garantir que seu conteúdo digital seja perfeitamente adaptado para várias plataformas de redes sociais. Os usuários podem criar vídeos envolventes de forma rápida e eficiente com nossos avatares de IA e capacidades de texto para vídeo.