Produza um vídeo profissional e informativo de 45 segundos voltado para aspirantes a editores de vídeo freelancers, explicando como definir efetivamente taxas horárias competitivas. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar fatores-chave como demanda de mercado e experiência, acompanhados por geração de narração clara e um tom amigável e confiante para guiar os espectadores através de estratégias de precificação justa.

Prompt de Exemplo 1
Crie um guia envolvente e estruturado de 60 segundos para novos negócios de edição de vídeo sobre como calcular custos abrangentes de projetos. Este vídeo deve aproveitar os Modelos e cenas da HeyGen para uma apresentação visual dinâmica, convertendo um roteiro detalhado em um vídeo que descreve diferentes modelos de precificação e ajuda os criadores a entender quanto cobrar por diversos serviços de edição de vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo conciso e direto de 30 segundos para profissionais de vídeo de meia carreira, aconselhando-os sobre como ajustar suas taxas diárias com base na experiência e nível de habilidade. O vídeo apresentará um estilo visual elegante e moderno usando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para ilustrar o crescimento, complementado por música profissional e narração nítida, garantindo que informações críticas sejam facilmente digeríveis por meio de legendas integradas.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo explicativo e visualmente atraente de 45 segundos voltado para clientes ou empresas que encomendam conteúdo de vídeo, detalhando os vários componentes que influenciam os custos gerais de produção de vídeo, como localização geográfica. Empregue uma voz calma e autoritária gerada via geração de narração da HeyGen, com conteúdo formatado para fácil compartilhamento em plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para esclarecer estruturas de precificação complexas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos Guia de Mudança de Taxa

Crie vídeos claros e concisos para informar seus clientes sobre novas taxas sem esforço, garantindo comunicação transparente e transições suaves.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Mudança de Taxa
Comece delineando sua nova estrutura de taxas e explicações. Cole seu roteiro na HeyGen para gerar instantaneamente uma narração profissional para seu guia de vídeo, detalhando seus serviços de edição de vídeo atualizados.
2
Step 2
Selecione um Modelo Visual
Navegue em nossa diversa biblioteca de modelos e cenas para encontrar o cenário perfeito para seu anúncio de mudança de taxa. Aplique o logotipo e as cores da sua marca usando nossos controles de branding para manter a consistência e o profissionalismo em torno das suas taxas de editor de vídeo.
3
Step 3
Adicione um Apresentador de IA
Aumente o engajamento escolhendo um avatar de IA para apresentar suas mudanças de taxa. Nosso criador de vídeos de IA permite que você selecione entre uma variedade de avatares diversos, trazendo um toque humano para sua mensagem importante.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Guia
Finalize seu vídeo adicionando legendas para acessibilidade. Em seguida, exporte seu guia claro e profissional em vários formatos de proporção de aspecto, pronto para informar os clientes sobre novas taxas horárias ou custos de projetos.

Promova Serviços Atualizados

Crie anúncios atraentes para mostrar novas ofertas de serviços de edição de vídeo e explique de forma transparente as taxas horárias atualizadas e o valor.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen impacta os custos típicos de produção de vídeo e as taxas de editores de vídeo?

O criador de vídeos de IA da HeyGen simplifica significativamente a criação de conteúdo, reduzindo a necessidade de serviços extensivos de edição de vídeo tradicional. Ao aproveitar avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo, as empresas podem gerenciar os custos de projetos de forma mais eficiente e alocar recursos em outros lugares.

Que tipo de serviços de edição de vídeo a HeyGen pode substituir ou aprimorar?

A poderosa plataforma da HeyGen automatiza muitos aspectos da produção de vídeo, desde a geração de narrações e legendas até a criação de vídeos completos a partir de roteiros. Isso permite que os usuários produzam conteúdo digital de alta qualidade sem as complexidades tradicionais de pós-produção, aprimorando sua produção criativa.

A HeyGen pode produzir conteúdo digital profissional adequado para redes sociais?

Com certeza. A HeyGen oferece ferramentas robustas como redimensionamento de proporção de aspecto, branding personalizado e uma biblioteca de mídia para garantir que seu conteúdo digital seja perfeitamente adaptado para várias plataformas de redes sociais. Os usuários podem criar vídeos envolventes de forma rápida e eficiente com nossos avatares de IA e capacidades de texto para vídeo.

O que torna a HeyGen um criador de vídeos de IA eficaz para diversas necessidades?

A HeyGen se destaca ao oferecer um conjunto abrangente de recursos, incluindo avatares de IA personalizáveis, conversão inteligente de texto para vídeo e modelos extensivos. Essas capacidades capacitam os usuários a criar uma ampla gama de vídeos profissionais sem experiência extensa em edição de vídeo.

