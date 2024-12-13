Gere um vídeo instrucional de 1 minuto direcionado a desenvolvedores, mostrando como integrar os "Widgets Plug and Play" da HeyGen de forma fluida usando o "Gerador de Vídeo AI". O estilo visual deve ser elegante e profissional, com gravações de tela claras e sobreposições animadas, complementadas por uma geração de narração precisa. Este vídeo tem como objetivo ilustrar a integração rápida e eficiente do fluxo de trabalho.

Gerar Vídeo