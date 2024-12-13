Criador de Vídeos de Aprendizado de Sistemas Iniciais para Treinamento Rápido e Eficaz

Transforme roteiros em vídeos educativos envolventes instantaneamente usando texto para vídeo, simplificando a criação de conteúdo e aumentando o engajamento do aprendizado.

385/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 60 segundos para iniciantes aprendendo a navegar em um novo sistema de gerenciamento de projetos. Este vídeo deve apresentar um estilo visual claro e moderno com demonstrações na tela, guiado por um avatar de IA do HeyGen, aumentando efetivamente o engajamento do aprendizado ao mostrar aos usuários passo a passo como usar o criador de vídeos de aprendizado de sistemas iniciais para suas tarefas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos para atrair potenciais alunos para um curso online sobre vida sustentável. Utilize os Modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente um vídeo de aparência profissional com edições rápidas, visuais vibrantes da biblioteca de mídia e uma trilha sonora animada, destacando os principais benefícios do curso e o apelo geral do seu criador de vídeos educativos.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de treinamento corporativo de 50 segundos para novos funcionários, explicando o sistema de comunicação interna da empresa. O vídeo deve adotar um estilo visual profissional e focado, incorporando sobreposições de texto animado e imagens de arquivo relevantes, tudo criado de forma eficiente usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para transformar seu roteiro em um vídeo de aprendizado de sistemas rápido e envolvente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Aprendizado de Sistemas Rápido

Crie vídeos de aprendizado de sistemas eficazes de forma rápida e fácil, transformando informações complexas em conteúdo educativo envolvente para uma melhor compreensão.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro ou usando um modelo de vídeo existente, aproveitando o poder do nosso criador de vídeos educativos para estruturar seu conteúdo.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA ou gere uma narração profissional, dando vida ao seu material de aprendizado de sistemas com um narrador envolvente.
3
Step 3
Aplique Melhorias Visuais
Melhore a clareza adicionando visuais da biblioteca de mídia e aplique legendas de IA, garantindo que as etapas do seu sistema sejam fáceis de seguir e acessíveis a todos os aprendizes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de aprendizado, ajuste a proporção de aspecto e exporte no formato de sua preferência, pronto para aumentar o engajamento do aprendizado em suas plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Complexos com Vídeos Explicativos

.

Descomplique conceitos de sistemas intrincados em vídeos explicativos fáceis de entender e visualmente atraentes para uma melhor compreensão.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar a criação de vídeos educativos envolventes?

O HeyGen capacita educadores a criar vídeos educativos envolventes com sua plataforma impulsionada por IA, transformando roteiros em conteúdo dinâmico. Você pode aproveitar avatares de IA e geração de narração profissional para dar vida às suas aulas e simplificar a produção de vídeos educativos.

O HeyGen pode ajudar a produzir vídeos educativos animados de forma eficiente?

Com certeza! O HeyGen simplifica a produção de vídeos educativos animados permitindo que você gere vídeos diretamente de roteiros de texto. Utilize uma ampla gama de modelos de vídeo e Avatares Falantes de IA para desenvolver rapidamente vídeos explicativos envolventes ou apresentações animadas sem software de animação complexo.

Quais opções de personalização criativa o HeyGen oferece para conteúdo educativo?

O HeyGen oferece ampla personalização para adaptar perfeitamente seu conteúdo educativo. Você pode personalizar vídeos com controles de marca, acessar uma rica biblioteca de mídia de estoque e usar o editor de arrastar e soltar para criar elementos visuais dinâmicos. Isso permite projetos de vídeo únicos que realmente refletem sua mensagem.

O HeyGen suporta a criação de conteúdo diversificado para engajamento no aprendizado?

Sim, o HeyGen é uma plataforma versátil de criação de vídeos perfeita para diversas necessidades educacionais, promovendo um forte engajamento no aprendizado. Produza facilmente vídeos de alta qualidade para cursos online, vídeos de treinamento profissional ou até mesmo vídeos promocionais escolares. As ferramentas do HeyGen garantem que você possa criar conteúdo multimídia impactante.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo