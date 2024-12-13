O resumidor de vídeo de IA do HeyGen emprega tecnologia de texto para vídeo a partir de roteiro, legendas automáticas e geração de narração de alta qualidade para articular conceitos-chave do seu conteúdo. Os usuários podem personalizar resumos e utilizar modelos dinâmicos para aprimorar a visualização de dados sem esforço dentro do editor de vídeo online.