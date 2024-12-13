Criador de Vídeos de Desenvolvimento Trimestral para Atualizações Envolventes

Transforme facilmente seus roteiros em vídeos de atualização trimestral atraentes. Aproveite nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir do roteiro para melhorar as comunicações internas e impressionar investidores.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo informativo de 2 minutos para stakeholders e líderes técnicos, destacando os vídeos de lançamento de recursos mais recentes e avanços técnicos significativos. Empregue um estilo visual elegante e orientado por dados, com gráficos em movimento profissionais e legendas claras. A narrativa deve ser gerada de forma fluida usando Texto-para-vídeo a partir do roteiro, garantindo a articulação precisa de detalhes complexos para apresentações a investidores.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de produto envolvente de 60 segundos para clientes, focado em demonstrar um novo recurso de software e fornecer educação ao cliente. O estilo visual deve ser vibrante e amigável, destacando os benefícios do produto através de cenas dinâmicas da biblioteca de Modelos & cenas, aprimoradas com suporte de mídia/estoque atraente. O tom geral deve ser amigável e acessível, guiando os usuários pela nova funcionalidade.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de recapitulação de progresso mensal de 45 segundos voltado para gerentes de projeto e líderes de equipe, enfatizando conquistas colaborativas e marcos de desenvolvimento chave. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e eficiente, utilizando elementos de marca consistentes e transições dinâmicas, otimizados com redimensionamento de proporção & exportações para várias plataformas internas. Uma geração de narração profissional deve garantir clareza e impacto na transmissão dos esforços de colaboração da equipe.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Desenvolvimento Trimestral

Crie vídeos de desenvolvimento trimestral profissionais com IA de forma fácil, simplificando as comunicações internas e atualizações para stakeholders para resultados envolventes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Cole seu roteiro de atualização trimestral no editor. Utilize o recurso 'Texto-para-vídeo a partir do roteiro' para transformar instantaneamente seu texto em um esboço de vídeo dinâmico.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione entre uma variedade de 'Modelos & cenas' profissionalmente projetados para estruturar seu conteúdo, ou incorpore 'avatares de IA' para apresentar suas principais atualizações de desenvolvimento.
3
Step 3
Adicione Elementos de Marca
Incorpore os 'Controles de marca' da sua empresa, incluindo logotipos, fontes e cores, para garantir que seu relatório trimestral mantenha uma aparência consistente e profissional.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Gere seu vídeo final, que pode incluir 'Legendas/legendas automáticas' para acessibilidade. Exporte e compartilhe facilmente seu vídeo de desenvolvimento trimestral polido com stakeholders.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Apresentações Envolventes para Stakeholders

Transforme relatórios de desenvolvimento trimestral em apresentações inspiradoras que comunicam efetivamente o progresso e motivam equipes internas ou investidores.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA a partir de um roteiro?

O HeyGen revoluciona a produção de vídeos ao permitir que você transforme texto em vídeos envolventes usando tecnologia avançada de geração de vídeos por IA. Basta inserir seu roteiro, e os recursos com tecnologia de IA do HeyGen gerarão automaticamente narrações realistas e as sincronizarão com os visuais escolhidos, simplificando a criação de conteúdo.

O HeyGen pode incorporar minha marca em vídeos corporativos?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você integre perfeitamente o logotipo, as cores e as fontes da sua empresa em todos os seus vídeos corporativos. Isso garante que cada peça de conteúdo, desde atualizações trimestrais até apresentações a investidores, mantenha uma identidade de marca consistente e profissional usando modelos de vídeo com tecnologia de IA.

Quais tipos de avatares de IA estão disponíveis para criação de vídeos no HeyGen?

O HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares de IA de alta qualidade, incluindo opções realistas e estilizadas, que você pode personalizar totalmente para representar sua marca ou mensagem. Esses avatares de IA podem entregar seu roteiro com expressões naturais e qualidade de som de estúdio, aumentando o engajamento do espectador para todas as suas necessidades de criação de vídeo.

O HeyGen suporta recursos avançados de edição de vídeo, como legendas e gravação de tela?

Sim, o HeyGen integra capacidades essenciais de edição de vídeo, como legendas automáticas e gravação de tela para enriquecer seu conteúdo. Nosso editor intuitivo de arrastar e soltar facilita a adição e sincronização de legendas, enquanto a ferramenta de transcrição integrada garante precisão, melhorando ainda mais a acessibilidade e o engajamento.

