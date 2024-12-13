Um vídeo introdutório de 1 minuto de treinamento de controle de qualidade para novos funcionários de manufatura, demonstrando etapas fundamentais de inspeção. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando animações claras, passo a passo, ou closes de produtos, acompanhados por uma narração autoritária em voz AI. Este vídeo utilizaria efetivamente o recurso de Templates & scenes da HeyGen para montar rapidamente um módulo de treinamento estruturado e incluir avatares AI para apresentar informações de forma clara.

