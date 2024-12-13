Sua Solução de Gerador de Vídeos de Treinamento em Garantia de Qualidade

Simplifique a educação em QA convertendo qualquer roteiro em um vídeo envolvente com narração poderosa de IA.

529/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrucional detalhado de 90 segundos projetado para membros existentes da equipe, garantindo treinamento de conformidade em um novo protocolo regulatório. O vídeo deve adotar um estilo visual limpo e diagramático, com sobreposições de texto claras e uma narração calma e autoritária, transformando um roteiro preparado diretamente em vídeo usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen para fornecer guias precisos passo a passo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos direcionado a gerentes que buscam integração de fluxo de trabalho sem complicações para novas ferramentas de garantia de qualidade. Esta produção de vídeo de treinamento deve apresentar um estilo visual acelerado com animações envolventes e uma narração confiante e otimista, aproveitando os modelos e cenas profissionais da HeyGen para comunicar rapidamente os benefícios de processos simplificados.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de anúncio elegante de 75 segundos para equipes globais de Garantia de Qualidade, detalhando uma atualização significativa para seu software principal de QA. A abordagem visual deve ser focada em tecnologia, com elementos de design minimalistas e uma narração clara e articulada, garantindo acessibilidade e clareza em diversos contextos linguísticos ao incorporar legendas automáticas da HeyGen. Isso demonstra a HeyGen como um poderoso Criador de Vídeos de Garantia de Qualidade.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento em Garantia de Qualidade

Crie facilmente vídeos de treinamento em garantia de qualidade profissional com IA, otimizando a criação de conteúdo do roteiro à tela para uma educação eficaz dos funcionários.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece inserindo seu conteúdo de garantia de qualidade como texto. Nossa plataforma utiliza a tecnologia de Texto para vídeo a partir de roteiro para transformar suas palavras escritas em uma narrativa de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA e Visuais
Aumente o engajamento selecionando entre uma variedade diversificada de avatares de IA para atuar como seu apresentador na tela, tornando seu treinamento mais relacionável e profissional.
3
Step 3
Adicione Narrações e Melhorias
Garanta uma comunicação clara com a geração automática de narrações. Refine ainda mais seu vídeo com personalização de marca, música de fundo ou mídia de estoque de nossa biblioteca.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de treinamento em garantia de qualidade e exporte-o em vários formatos de proporção para distribuição sem complicações. Integre facilmente seu conteúdo em plataformas LMS ou compartilhe-o em toda a sua organização.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Procedimentos Complexos de QA

.

Descomplique facilmente processos complexos de garantia de qualidade e fluxos de trabalho técnicos em guias de vídeo claros, concisos e compreensíveis para um aprendizado eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen funciona como um gerador de vídeos de treinamento em garantia de qualidade?

A HeyGen é um gerador intuitivo de vídeos de treinamento em garantia de qualidade que simplifica a criação de vídeos envolventes a partir de seus roteiros existentes. Nossa plataforma utiliza avatares de IA avançados e modelos robustos para otimizar todo o processo de criação de conteúdo de treinamento, transformando documentação complexa em guias claros e passo a passo.

Posso usar avatares de IA e narrações para meus vídeos de treinamento corporativo?

Com certeza. O gerador de vídeos de IA da HeyGen oferece uma ampla gama de avatares de IA realistas e opções de narração de IA para elevar seus vídeos de treinamento corporativo. Essa capacidade garante que a produção de seus vídeos de treinamento seja profissional e envolvente, perfeita para integração de funcionários, treinamento de conformidade e educação de produtos.

Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para a criação de conteúdo de treinamento personalizado?

A HeyGen fornece ferramentas abrangentes de criação de conteúdo, incluindo Texto para vídeo a partir de roteiro, uma vasta biblioteca de modelos e controles de marca para garantir que seus vídeos de treinamento estejam alinhados com a identidade corporativa. Você pode facilmente gerar visuais cativantes, animações e legendas para produzir conteúdo instrucional de alta qualidade.

Com que rapidez a HeyGen pode me ajudar a produzir vídeos de treinamento eficazes?

Com a HeyGen, você pode produzir rapidamente vídeos de treinamento de alta qualidade e vídeos tutoriais graças a recursos como criação de vídeo nativa de prompt e uma integração de fluxo de trabalho otimizada. Nossa plataforma é projetada como um gerador de vídeos de IA eficiente, perfeito para criar rapidamente guias passo a passo, documentação de SOP ou vários tipos de vídeos envolventes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo