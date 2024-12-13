Com a HeyGen, você pode produzir rapidamente vídeos de treinamento de alta qualidade e vídeos tutoriais graças a recursos como criação de vídeo nativa de prompt e uma integração de fluxo de trabalho otimizada. Nossa plataforma é projetada como um gerador de vídeos de IA eficiente, perfeito para criar rapidamente guias passo a passo, documentação de SOP ou vários tipos de vídeos envolventes.