O HeyGen permite que as equipes de Vendas & Marketing criem de forma eficiente explicações de produtos atraentes e conteúdo promocional. Com recursos como texto-para-vídeo a partir de roteiro e modelos de vídeo personalizáveis, o HeyGen ajuda a aumentar o engajamento e comunicar mensagens de forma eficaz, impulsionando sua estratégia de marketing geral.