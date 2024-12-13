Gerador de Explicativos para Serviços Públicos: Vídeo Simplificado por IA
Crie rapidamente vídeos de comunicação pública e treinamento impactantes para o setor público com avatares de IA.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um módulo de treinamento de 2 minutos para funcionários do setor público sobre protocolos atualizados de privacidade de dados, apresentando texto e gráficos claros e concisos na tela com uma voz neutra e autoritária, utilizando a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para agilizar a criação de conteúdo.
Produza um anúncio de serviço público (PSA) de 60 segundos incentivando a participação da comunidade em iniciativas de limpeza de bairros, direcionado a membros da comunidade e famílias, adotando um estilo visual animado, positivo e envolvente com um tom de áudio encorajador, personalizando um dos modelos e cenas pré-fabricados da HeyGen.
Crie um vídeo de comunicação pública de 45 segundos para informar os cidadãos sobre mudanças recentes nas rotas de transporte público, direcionado a todos os interessados em políticas, empregando um estilo visual direto, moderno e de fácil compreensão com uma voz clara e articulada, garantindo ampla acessibilidade através do redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para várias plataformas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Agilize o Treinamento no Setor Público.
Melhore o engajamento e a retenção de aprendizado em programas de treinamento do setor público usando vídeos explicativos gerados por IA.
Produza Anúncios de Serviço Público.
Crie rapidamente anúncios de serviço público atraentes e clipes explicativos para uma comunicação pública ampla e eficaz.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen facilita o processo técnico de geração de vídeos explicativos a partir de um roteiro?
A HeyGen simplifica o fluxo de trabalho técnico de "texto-para-vídeo a partir de roteiro" permitindo que os usuários insiram texto diretamente, que nossa avançada "plataforma de criação de vídeo por IA" então converte em "vídeos explicativos" envolventes. Isso agiliza o processo de produção, tornando a HeyGen uma eficiente "Criadora de Vídeos Explicativos por IA".
Quais capacidades técnicas avançadas a HeyGen oferece para criar avatares de IA?
A HeyGen oferece capacidades técnicas robustas para criar "avatares de IA" altamente realistas que podem transmitir sua mensagem com expressões naturais e sincronização labial. Esses avatares se integram perfeitamente com nosso recurso de "geração de narração", dando vida aos roteiros para diversas necessidades de comunicação.
A HeyGen pode produzir automaticamente legendas e narrações para vídeos de comunicação pública?
Sim, a HeyGen possui geração automática de "legendas/captions" para melhorar a acessibilidade e o alcance do seu conteúdo de "comunicação pública". Juntamente com a avançada "geração de narração", a HeyGen garante que suas mensagens sejam claras e amplamente compreendidas sem esforço manual.
Como a HeyGen apoia a rápida criação de vídeos para Anúncios de Serviço Público?
A HeyGen acelera significativamente a "criação de vídeos" para "Anúncios de Serviço Público" através de sua intuitiva "funcionalidade de arrastar e soltar" e extensa biblioteca de "modelos" profissionais. Isso capacita os usuários a produzir rapidamente conteúdo atraente para mensagens públicas críticas.