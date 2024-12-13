Gerador de Explicativos para Serviços Públicos: Vídeo Simplificado por IA

Crie rapidamente vídeos de comunicação pública e treinamento impactantes para o setor público com avatares de IA.

Desenvolva um vídeo explicativo de 90 segundos demonstrando o novo portal online para serviços do governo local, direcionado a novos residentes e ao público em geral, usando um estilo visual limpo e profissional com uma narração amigável e informativa de avatar de IA, aproveitando os avatares de IA da HeyGen para uma apresentação dinâmica.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um módulo de treinamento de 2 minutos para funcionários do setor público sobre protocolos atualizados de privacidade de dados, apresentando texto e gráficos claros e concisos na tela com uma voz neutra e autoritária, utilizando a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para agilizar a criação de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um anúncio de serviço público (PSA) de 60 segundos incentivando a participação da comunidade em iniciativas de limpeza de bairros, direcionado a membros da comunidade e famílias, adotando um estilo visual animado, positivo e envolvente com um tom de áudio encorajador, personalizando um dos modelos e cenas pré-fabricados da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de comunicação pública de 45 segundos para informar os cidadãos sobre mudanças recentes nas rotas de transporte público, direcionado a todos os interessados em políticas, empregando um estilo visual direto, moderno e de fácil compreensão com uma voz clara e articulada, garantindo ampla acessibilidade através do redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para várias plataformas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Explicativos para Serviços Públicos

Produza rapidamente explicativos claros e impactantes para serviços públicos com IA, transformando informações complexas em conteúdo de vídeo envolvente para seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando ou escrevendo sua mensagem de serviço público no editor de texto-para-vídeo a partir de roteiro. Nossa IA analisará seu conteúdo para preparar a geração do vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para representar sua mensagem. Você também pode personalizar a aparência e os gestos deles para combinar com seu estilo de comunicação pública.
3
Step 3
Adicione Narração
Enriqueça seu vídeo com geração de narração profissional em vários idiomas. Você também pode ajustar o tom e a velocidade para obter clareza e impacto ótimos.
4
Step 4
Exporte Seu Explicativo
Finalize seus explicativos envolventes e exporte-os em várias proporções para diferentes plataformas. Compartilhe seus anúncios de serviço público cruciais de forma eficiente com sua comunidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Explique Serviços Públicos Complexos

.

Simplifique serviços públicos e políticas complexas em vídeos explicativos gerados por IA claros e envolventes para os cidadãos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita o processo técnico de geração de vídeos explicativos a partir de um roteiro?

A HeyGen simplifica o fluxo de trabalho técnico de "texto-para-vídeo a partir de roteiro" permitindo que os usuários insiram texto diretamente, que nossa avançada "plataforma de criação de vídeo por IA" então converte em "vídeos explicativos" envolventes. Isso agiliza o processo de produção, tornando a HeyGen uma eficiente "Criadora de Vídeos Explicativos por IA".

Quais capacidades técnicas avançadas a HeyGen oferece para criar avatares de IA?

A HeyGen oferece capacidades técnicas robustas para criar "avatares de IA" altamente realistas que podem transmitir sua mensagem com expressões naturais e sincronização labial. Esses avatares se integram perfeitamente com nosso recurso de "geração de narração", dando vida aos roteiros para diversas necessidades de comunicação.

A HeyGen pode produzir automaticamente legendas e narrações para vídeos de comunicação pública?

Sim, a HeyGen possui geração automática de "legendas/captions" para melhorar a acessibilidade e o alcance do seu conteúdo de "comunicação pública". Juntamente com a avançada "geração de narração", a HeyGen garante que suas mensagens sejam claras e amplamente compreendidas sem esforço manual.

Como a HeyGen apoia a rápida criação de vídeos para Anúncios de Serviço Público?

A HeyGen acelera significativamente a "criação de vídeos" para "Anúncios de Serviço Público" através de sua intuitiva "funcionalidade de arrastar e soltar" e extensa biblioteca de "modelos" profissionais. Isso capacita os usuários a produzir rapidamente conteúdo atraente para mensagens públicas críticas.

