Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 45 segundos incentivando os membros da comunidade local a participar de uma iniciativa de limpeza do bairro. Este segmento de vídeo de serviço público deve apresentar visuais brilhantes e inspiradores e uma narração urgente, mas esperançosa, gerada através do recurso de geração de narração da HeyGen, delineando claramente as datas, horários e impacto do envolvimento da comunidade. O estilo visual deve ser limpo e motivador, incitando a ação direta.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo informativo de 60 segundos para crianças e seus pais sobre segurança básica no trânsito para pedestres, destacando perigos comuns e práticas seguras. O estilo visual deve ser claro, animado e amigável, acompanhado por uma narração informativa e calma. Garanta que todas as dicas de segurança críticas sejam facilmente acessíveis a um público diversificado usando o recurso de legendas da HeyGen para compreensão clara.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo conciso de campanha de conscientização social de 30 segundos para usuários de redes sociais e educadores, enfatizando a importância crítica da alfabetização digital no mundo de hoje. Empregue gráficos modernos e limpos com sobreposições de texto impactantes, seguindo um modelo da extensa biblioteca de templates e cenas da HeyGen. O áudio deve ser uma narração concisa e autoritária, tornando o conteúdo facilmente digerível e compartilhável.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona a Criação de Vídeos de Serviço Público

Crie facilmente anúncios de serviço público impactantes com as ferramentas de IA da HeyGen, transformando sua mensagem em conteúdo de vídeo envolvente em minutos.

1
Step 1
Escolha Sua Base
Comece selecionando um template de vídeo profissionalmente desenhado de nossa extensa biblioteca, ou inicie com uma tela em branco para adaptar seu anúncio de serviço público à sua mensagem específica.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro
Insira seu roteiro diretamente no recurso de texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen, que gera automaticamente diálogos profissionais usando vozes de IA, simplificando sua produção de vídeo.
3
Step 3
Aplique Visuais e Branding
Eleve sua mensagem integrando visuais atraentes de nossa extensa biblioteca de mídia, adicionando legendas para acessibilidade e aplicando as cores e o logotipo exclusivos da sua marca para um visual coeso.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Facilmente
Revise seu vídeo final de serviço público, utilize o redimensionamento de proporção de aspecto para otimizá-lo para várias plataformas sociais e exporte-o em alta qualidade, pronto para informar e inspirar seu público.

Inspire Ação e Conscientização Comunitária

Desenvolva vídeos impactantes que inspirem cidadãos, promovam mudanças positivas e aumentem a conscientização crítica para várias iniciativas e causas de serviço público.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de anúncios de serviço público envolventes?

A HeyGen capacita você a produzir vídeos de serviço público atraentes com um editor intuitivo de arrastar e soltar e um motor criativo poderoso. Nossos templates de vídeo e ferramentas de IA permitem a Geração de Vídeo de Ponta a Ponta, tornando o processo eficiente e impactante para tópicos de anúncios de serviço público.

Quais recursos criativos a HeyGen oferece para vídeos de serviço público impactantes?

A HeyGen oferece uma rica biblioteca de mídia, templates de vídeo profissionais e animações personalizáveis para aprimorar sua experiência de criação de vídeos de serviço público. Adicione facilmente narrações e legendas para garantir que sua mensagem seja clara e alcance um público amplo.

A HeyGen pode converter roteiros em anúncios de serviço público completos?

Sim, o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen permite transformar conteúdo escrito em anúncios de serviço público totalmente realizados. Você pode selecionar entre vários avatares de IA e gerar automaticamente narrações com som natural para resultados profissionais.

Como a HeyGen pode otimizar vídeos de serviço público para diferentes plataformas sociais?

A HeyGen simplifica a adaptação do seu vídeo de serviço público para várias plataformas sociais com recursos como redimensionamento de proporção de aspecto. Além disso, utilize a dublagem em IA em mais de 140 idiomas e legendas para ampliar seu alcance globalmente.

