Gerador de Vídeos de Serviço Público: Crie PSAs com IA

Gere anúncios de serviço público envolventes usando avatares de IA para vídeos de qualidade de estúdio.

Crie um vídeo de anúncio de serviço público de 45 segundos direcionado aos membros da comunidade local, enfatizando a importância da conscientização sobre saúde mental. O vídeo deve adotar um estilo visual acolhedor, informativo e tranquilizador, complementado por música de fundo suave e narração clara. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar mensagens-chave de maneira acessível, tornando-o um poderoso anúncio de serviço público.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de campanha de conscientização ambiental de 60 segundos para jovens adultos e estudantes, destacando práticas sustentáveis. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, envolvente e dinâmico, com música animada e gráficos vibrantes. Aproveite o recurso de texto para vídeo da HeyGen para transformar seu roteiro em uma produção de vídeo PSA envolvente, transmitindo a mensagem de conservação.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de lembrete de dever cívico de 30 segundos voltado para o público em geral, incentivando oportunidades de voluntariado local. A estética deve ser autoritária, mas acessível, incorporando visuais inspiradores e uma narração profissional gerada pela capacidade de geração de voz da HeyGen. Este vídeo personalizado servirá como um gerador de vídeo de serviço público impactante, usando modelos personalizáveis para promover o engajamento comunitário.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de dicas de segurança de 50 segundos para famílias com crianças, focando na prevenção de incêndios domésticos. O estilo visual e de áudio precisa ser amigável, claro e visualmente simples, utilizando cores vivas e animações fáceis de entender. Integre visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para reforçar a mensagem, criando um modelo de vídeo pronto para uso com informações essenciais de segurança.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Serviço Público

Crie vídeos de anúncios de serviço público envolventes de forma rápida e fácil, transformando sua mensagem em uma história visual impactante para qualquer plataforma.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece gerando seu vídeo diretamente a partir do texto com nosso recurso de texto para vídeo. Basta colar sua mensagem de anúncio de serviço público para estabelecer a base.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem ou explore modelos personalizáveis para encontrar o estilo perfeito para seus vídeos de anúncios de serviço público.
3
Step 3
Adicione Mídia e Marca
Aprimore seu vídeo utilizando a extensa biblioteca de mídia para imagens e vídeos de estoque relevantes, garantindo que seu criador de vídeo PSA ofereça uma aparência profissional.
4
Step 4
Exporte Seu PSA
Finalize seus vídeos de anúncios de serviço público com opções de redimensionamento de proporção e exportação. Seu vídeo finalizado está pronto para ser compartilhado nas redes sociais e outros canais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie PSAs Motivacionais Impactantes

Desenvolva anúncios de serviço público inspiradores que elevem e motivem comunidades a ações positivas e benefícios sociais.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de anúncios de serviço público envolventes rapidamente?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de anúncios de serviço público envolventes com seu gerador de vídeo intuitivo de IA. Você pode transformar seu roteiro em um vídeo cativante usando modelos personalizáveis e avatares de IA realistas, reduzindo significativamente o tempo de produção enquanto mantém um padrão profissional.

Quais ferramentas criativas de IA a HeyGen oferece para aprimorar o conteúdo do meu vídeo de serviço público?

A HeyGen oferece um conjunto robusto de ferramentas criativas de IA para elevar seus vídeos de serviço público. Aproveite os avatares de IA, um gerador de voz avançado de IA e uma vasta biblioteca de mídia com imagens de estoque para produzir PSAs visualmente impressionantes e impactantes sem edição complexa.

Posso personalizar a aparência e a marca dos meus vídeos de PSA usando o gerador de vídeo de IA da HeyGen?

Absolutamente! O gerador de vídeo de IA da HeyGen oferece controle total sobre os elementos criativos e a marca dos seus vídeos de PSA. Utilize modelos personalizáveis, integre os logotipos e cores da sua organização e ajuste as proporções para garantir que sua mensagem esteja consistentemente alinhada à marca em todas as plataformas.

Como a HeyGen garante que meus vídeos de anúncios de serviço público sejam acessíveis e alcancem um público amplo?

A HeyGen é projetada para tornar seus vídeos de anúncios de serviço público altamente acessíveis e eficazes para diversos públicos. Com legendas automáticas e dublagem em IA em mais de 140 idiomas, você pode criar vídeos que se comunicam claramente e promovem o engajamento público globalmente.

