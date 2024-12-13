Gerador de Vídeos de Anúncio de Serviço Público: Crie PSAs Instantaneamente

Gere vídeos de anúncio de serviço público impactantes instantaneamente para aumentar a conscientização. Nosso recurso de texto-para-vídeo transforma sua mensagem em conteúdo envolvente para qualquer causa.

424/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de anúncio de serviço público de 30 segundos para estudantes e pais, focando na segurança online e etiqueta digital. Esta peça educativa deve adotar um estilo visual envolvente e amigável, com gráficos claros e simples e uma trilha sonora animada. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para converter rapidamente sua mensagem em uma apresentação animada, facilitando a produção para qualquer criador de vídeos de anúncio de serviço público.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 60 segundos apelando a potenciais doadores e voluntários para uma organização sem fins lucrativos dedicada ao resgate de animais. A narrativa deve ser comovente e profissional, com música de fundo emotiva e visuais impactantes de animais resgatados prosperando. Assegure que a mensagem seja impactante usando a geração de Narração da HeyGen para entregar um chamado à ação claro e compassivo, aproveitando modelos de vídeo eficazes.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 15 segundos para redes sociais, destacando a importância de votar nas próximas eleições locais. O estilo visual deve ser moderno e impactante, utilizando animações de texto em negrito e transições dinâmicas, acompanhadas por uma trilha sonora energética e inspiradora. Empregue as legendas da HeyGen para garantir o máximo alcance e acessibilidade para todos os espectadores, facilitando a rápida geração de vídeos em várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Anúncio de Serviço Público

Crie vídeos de anúncio de serviço público impactantes de forma rápida e profissional. Aproveite ferramentas e modelos impulsionados por IA para aumentar a conscientização para sua causa com facilidade.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro para Geração de Vídeo
Comece colando seu roteiro de PSA no editor de texto-para-vídeo. Este recurso utiliza nossa capacidade de 'Texto-para-vídeo a partir de roteiro' para transformar instantaneamente seu texto em visuais envolventes.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA e Visuais
Enriqueça sua mensagem selecionando um 'avatar de IA' para apresentar seu PSA. Complete seu avatar escolhido com visuais adequados da biblioteca de mídia para reforçar sua mensagem.
3
Step 3
Gere uma Narração Profissional
Produza uma trilha de áudio profissional para seu PSA usando o recurso de 'Geração de Narração'. Isso adiciona uma narrativa impactante aos seus vídeos de anúncio de serviço público, criados com nosso gerador de voz de IA.
4
Step 4
Exporte Seu PSA Final
Após revisar seu vídeo completo, facilmente 'exporte' seu anúncio de serviço público de alta qualidade. Sua criação está agora pronta para distribuição, aumentando a conscientização de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Ação com PSAs Motivacionais

.

Crie anúncios de serviço público poderosos, impulsionados por IA, que inspiram o público e incentivam mudanças comportamentais positivas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de um vídeo de anúncio de serviço público?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de anúncio de serviço público com ferramentas intuitivas e modelos de vídeo personalizáveis, permitindo que você gere vídeos de anúncio de serviço público impactantes rapidamente. Aproveite nossas ferramentas de IA para dar vida à sua mensagem sem esforço, perfeito para aumentar a conscientização.

Quais recursos de IA a HeyGen oferece para aprimorar vídeos de anúncio de serviço público?

A HeyGen oferece recursos avançados de IA, como avatares de IA realistas e um gerador de voz de IA para dar um toque profissional aos seus vídeos de anúncio de serviço público. Você pode facilmente converter texto em vídeo a partir de um roteiro, garantindo que sua mensagem seja entregue de forma clara e eficaz.

Posso personalizar os elementos visuais e a marca do meu vídeo de anúncio de serviço público com a HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo uma rica biblioteca de mídia e acesso a imagens de arquivo para aprimorar seu vídeo de anúncio de serviço público. Você também pode aplicar controles de marca, como logotipos e cores específicas, e adicionar legendas automáticas para garantir acessibilidade e identidade de marca consistente.

Para quais finalidades o gerador de vídeos de anúncio de serviço público da HeyGen pode ser usado?

O gerador de vídeos de anúncio de serviço público da HeyGen é ideal para diversas aplicações, incluindo campanhas em redes sociais, educação e iniciativas sem fins lucrativos para aumentar a conscientização. Nossas robustas capacidades de geração de vídeo permitem que você crie PSAs atraentes para qualquer causa ou plataforma.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo