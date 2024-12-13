Gerador de Vídeo de Introdução para o Setor Público para Anúncios de Serviço Público de Alto Impacto

Crie vídeos profissionais de Anúncio de Serviço Público rapidamente. Utilize nossa capacidade intuitiva de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para introduções dinâmicas que cativam.

365/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de introdução vibrante de 15 segundos para agências governamentais e organizações de serviço público, ilustrando a facilidade de criar aberturas profissionais. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e animado, exibindo gráficos personalizáveis e transições rápidas, aproveitando a rica biblioteca de modelos e cenas do HeyGen para simplificar o processo de criação de introduções.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de introdução de 45 segundos para o setor público usando ferramentas avançadas de IA, direcionado a equipes de comunicação governamentais. Este vídeo deve adotar um estilo visual de alta tecnologia com texto dinâmico e gráficos nítidos, apresentando um avatar de IA entregando mensagens-chave via Texto-para-vídeo a partir de um roteiro, destacando a inovação na comunicação pública.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um exemplo de gerador de vídeo de introdução de 60 segundos para o setor público, focando na acessibilidade e clareza para uma importante atualização de serviço público. O estilo visual deve ser inclusivo e profissional, usando uma narração clara e empática junto com legendas automáticas para garantir uma compreensão ampla, com redimensionamento e exportação de proporção de aspecto perfeitos para distribuição em múltiplas plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Introdução para o Setor Público

Crie de forma eficiente vídeos de introdução envolventes para anúncios e iniciativas do setor público com ferramentas impulsionadas por IA e modelos profissionais, garantindo comunicação clara.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Escolha a partir de uma biblioteca de modelos profissionalmente projetados, adaptados para as necessidades do setor público, ou comece com uma cena em branco para personalizar totalmente seu vídeo de introdução.
2
Step 2
Crie Conteúdo Envolvente
Utilize ferramentas de IA para transformar seu roteiro em conteúdo de vídeo dinâmico. Adicione informações essenciais, chamadas para ação e mensagens impactantes relevantes para seu anúncio de serviço público.
3
Step 3
Personalize e Marque Sua Introdução
Incorpore o logotipo e as cores da sua organização usando controles de branding. Melhore sua introdução com elementos gráficos relevantes ou vídeos de estoque para manter uma aparência profissional.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Alta Qualidade
Visualize seu vídeo de introdução para o setor público para garantir precisão e impacto. Em seguida, exporte-o como um MP4 de alta resolução, pronto para distribuição em várias plataformas e canais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Expanda Iniciativas de Educação Pública

.

Desenvolva e ofereça cursos educacionais mais acessíveis, alcançando um público mais amplo e disseminando efetivamente informações públicas vitais globalmente.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de introdução para o setor público?

O HeyGen simplifica a criação de conteúdo envolvente de "gerador de vídeo de introdução para o setor público" e "vídeo de Anúncio de Serviço Público". Com "modelos" intuitivos e "avatares de IA", você pode rapidamente transformar roteiros em vídeos profissionais, reduzindo significativamente o tempo de produção para qualquer "criador de conteúdo".

Quais ferramentas criativas o HeyGen oferece para produção de vídeo?

O HeyGen oferece um conjunto rico de ferramentas criativas, incluindo diversos "modelos" e um vasto "suporte de biblioteca de mídia/estoque" com "vídeos de estoque" e "elementos gráficos". Seu "editor de arrastar e soltar" simplifica o processo de "editor de vídeo", permitindo que "criadores de conteúdo" personalizem facilmente seus visuais e produzam um "gerador de vídeo de introdução" envolvente.

O HeyGen pode gerar conteúdo de vídeo apenas a partir de texto?

Sim, o HeyGen utiliza ferramentas avançadas de "IA" para geração perfeita de "texto-para-vídeo a partir de roteiro". Você pode inserir seu texto, e o HeyGen criará automaticamente uma "geração de narração" realista e vídeo, exportável em vários "formatos de vídeo" como "MP4 de alta resolução".

Como o HeyGen apoia a consistência da marca em vídeos?

O HeyGen capacita "criadores de conteúdo" a manter uma forte consistência de marca através de "controles de branding" abrangentes, permitindo que você integre logotipos e paletas de cores específicas. Isso garante que cada vídeo que você cria, seja a partir de "modelos" pré-desenhados ou feitos sob medida, alinhe-se perfeitamente com a identidade visual da sua organização.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo