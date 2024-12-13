Crie um vídeo de aprendizado baseado em cenários de 60 segundos para novos funcionários em ambientes industriais, demonstrando protocolos de segurança críticos durante uma emergência simulada. A narrativa visual deve ser altamente realista e envolvente, utilizando ângulos de câmera dinâmicos e efeitos sonoros claros para imergir o espectador, complementada por uma narração calma e autoritária. Aproveite os avatares de AI da HeyGen para retratar diferentes papéis e reações, tornando o treinamento mais relacionável e impactante.

