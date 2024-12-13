Criador de Vídeos de Resultados Públicos para Campanhas Poderosas

Crie vídeos educacionais e de conscientização em saúde pública impactantes, transformando roteiros em visuais impressionantes com Texto-para-vídeo do roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo de campanha de conscientização em saúde pública de 45 segundos, projetado para educar o público em geral sobre um equívoco comum. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, usando cores vibrantes e cenários relacionáveis, acompanhado por um tom de áudio acessível e amigável. Empregue um avatar de IA para entregar a mensagem central diretamente, garantindo que informações críticas sejam reforçadas com legendas para alcance máximo, especialmente para campanhas de conscientização em saúde pública. Incorpore visuais relevantes da biblioteca de mídia/apoio de estoque do HeyGen para aumentar o engajamento.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo educacional de 1,5 minuto que sirva como guia para funcionários do setor público sobre um novo procedimento de conformidade, posicionando o HeyGen como o criador de vídeos de resultados públicos preferido. Este vídeo requer um estilo visual profissional e instrutivo com gráficos animados claros e uma voz calma e informativa. Aproveite os Modelos & cenas do HeyGen para estruturar o conteúdo de forma eficaz e utilize o Texto-para-vídeo do roteiro para garantir precisão e consistência em informações complexas. A exportação final deve ser adaptável para várias plataformas, fazendo uso de redimensionamento de proporção & exportações.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo atraente de 30 segundos para redes sociais anunciando novos recursos de um criador de vídeos de resultados públicos. Este vídeo deve ser direcionado a usuários de redes sociais interessados em tecnologia e profissionais de marketing, visando uma apresentação dinâmica, visualmente atraente e energética. Use um avatar de IA para entregar uma atualização concisa, aprimorada pela geração de narração nítida para capturar a atenção rapidamente. Garanta que o vídeo esteja otimizado para várias plataformas sociais usando o redimensionamento de proporção & exportações do HeyGen, tornando-o uma ferramenta perfeita para vídeos de redes sociais.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Resultados Públicos

Crie vídeos educacionais impactantes e campanhas de saúde pública sem esforço com as ferramentas alimentadas por IA do HeyGen, projetadas para comunicação clara e amplo alcance.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando sua mensagem de saúde pública no HeyGen. Nossa capacidade de texto-para-vídeo converte seu texto em um roteiro visual, facilitando a produção de vídeos educacionais.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para entregar sua mensagem. Esses apresentadores digitais garantem uma experiência profissional e envolvente para seu público, perfeita para vídeos de PSA.
3
Step 3
Aplique Elementos de Marca
Aumente a credibilidade do seu vídeo utilizando controles de marca. Adicione logotipos e cores personalizadas para reforçar sua identidade em campanhas de conscientização em saúde pública, alcançando o público em geral.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Amplamente
Otimize seu vídeo para qualquer plataforma com redimensionamento de proporção. Exporte facilmente seu vídeo de resultados públicos concluído para compartilhar de forma eficaz nas redes sociais e em vários canais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Campanhas de Conscientização em Saúde

Utilize IA para simplificar tópicos médicos complexos em vídeos claros e envolventes, aprimorando campanhas de conscientização em saúde pública e educando públicos diversos.

Perguntas Frequentes

Como o criador de vídeos com IA do HeyGen transforma texto em conteúdo de vídeo?

O criador de vídeos com IA do HeyGen capacita os usuários a converter facilmente roteiros de texto em conteúdo de vídeo dinâmico. Ao aproveitar as capacidades avançadas de texto-para-vídeo, você pode selecionar entre uma variedade de avatares de IA e se beneficiar da geração de narração realista, simplificando a criação de vídeos profissionais de resultados públicos.

O HeyGen pode ser utilizado para criar campanhas de conscientização em saúde pública e vídeos educacionais?

Absolutamente, o HeyGen é uma ferramenta eficaz para produzir campanhas de conscientização em saúde pública e vídeos educacionais impactantes. Com acesso a modelos personalizáveis & cenas e controles de marca robustos, você pode facilmente desenvolver vídeos de PSA profissionais que ressoam com o público em geral.

Quais capacidades técnicas o HeyGen oferece para otimizar a acessibilidade e o formato dos vídeos?

O HeyGen oferece capacidades técnicas cruciais para melhorar a acessibilidade dos vídeos e o formato versátil. Os usuários podem gerar automaticamente legendas para alcançar um público mais amplo e aplicar redimensionamento de proporção, garantindo que os vídeos estejam perfeitamente otimizados para várias plataformas, incluindo vídeos de redes sociais.

O HeyGen oferece controles de marca robustos para manter a consistência da marca nos vídeos?

Sim, o HeyGen fornece controles de marca abrangentes, permitindo que você integre perfeitamente seu logotipo e cores da marca em todos os seus projetos de vídeo. Isso, combinado com uma extensa biblioteca de mídia com imagens de estoque e modelos & cenas versáteis, garante que seu conteúdo reflita consistentemente a identidade da sua marca.

