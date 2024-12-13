Gerador de Vídeo de Informação Pública: Crie Anúncios com Avatares de IA

Crie facilmente vídeos incríveis de anúncios de serviço público. Basta transformar seu roteiro em vídeo profissional com nosso recurso avançado de Texto-para-vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional detalhado de 90 segundos para novos usuários de software, direcionado a profissionais técnicos que precisam entender conceitos complexos rapidamente. O estilo visual deve ser elegante e moderno, incorporando gravações de tela e sobreposições de texto dinâmicas para destacar recursos-chave, complementado por uma voz de IA precisa e clara. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar automaticamente o conteúdo do vídeo, garantindo que legendas e subtítulos precisos sejam incluídos para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de anúncio público energético de 45 segundos destinado a engajar os funcionários sobre um próximo evento da empresa. O estilo visual deve ser vibrante e otimista, utilizando os Modelos e cenas da HeyGen para um início rápido e incorporando elementos de marca personalizados da biblioteca de mídia/suporte de estoque. O áudio deve apresentar um tom animado e amigável com música de fundo que inspire entusiasmo, criando uma sensação profissional, mas acessível para todos os membros da equipe. Isso demonstra o poder de um gerador de vídeo de anúncio público dedicado.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo informativo abrangente de 2 minutos explicando novos protocolos de segurança de dados para um público online amplo, incluindo partes interessadas não técnicas, garantindo que seja acessível em várias plataformas. A apresentação visual deve ser tranquilizadora e autoritária, usando infográficos claros e filmagens de estoque profissionais, com uma voz de IA que transmita confiança e clareza. Aproveite o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para otimizar o vídeo para diferentes canais de mídia social e utilize vozes de IA para uma narração consistente ao longo do vídeo. Isso mostrará um processo de criação de vídeo de IA perfeito para comunicação crítica de "Segurança de dados".
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Informação Pública

Gere vídeos impactantes de informação pública rápida e facilmente com nossa plataforma alimentada por IA, transformando sua mensagem em conteúdo visual envolvente.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Cole sua mensagem de informação pública na plataforma. Nossa capacidade de Texto-para-vídeo transformará instantaneamente seu roteiro em um vídeo dinâmico, pronto para personalização adicional.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA e modelos de vídeo profissionais para representar sua mensagem. Personalize o visual e a sensação para corresponder ao seu tópico e público.
3
Step 3
Adicione Branding e Acessibilidade
Aplique seus controles de branding, incluindo logotipos e cores, para garantir consistência. Aumente o alcance com legendas e subtítulos automáticos, tornando seu anúncio público acessível a todos.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de informação pública e exporte-o na proporção desejada. Seu vídeo de informação pública profissionalmente produzido agora está pronto para ser compartilhado em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Expanda Campanhas de Educação e Conscientização Pública

Desenvolva e entregue cursos extensivos de educação pública e campanhas de conscientização, alcançando públicos diversos globalmente com facilidade.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de conteúdo de vídeo de IA?

A HeyGen atua como um gerador de vídeo de IA avançado, permitindo que os usuários transformem texto em vídeos profissionais sem esforço. Com avatares de IA de ponta e uma ampla seleção de vozes de IA, ela simplifica todo o processo de criação de vídeo, facilitando a produção de conteúdo de vídeo de alta qualidade a partir de um simples roteiro.

Quais capacidades técnicas a HeyGen oferece para branding e personalização na produção de vídeos?

A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que os usuários incorporem logotipos personalizados e cores da marca em seus vídeos de anúncio público. A plataforma também oferece uma extensa biblioteca de mídia com suporte de estoque e redimensionamento flexível de proporção para diversas necessidades de exportação, garantindo que seus vídeos estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.

A HeyGen pode gerar vídeos de informação pública com recursos acessíveis como legendas e narrações personalizadas?

Sim, a HeyGen é um gerador de vídeo de informação pública ideal que inclui recursos essenciais de acessibilidade. Ela gera automaticamente legendas e subtítulos e suporta narrações personalizadas, garantindo que suas mensagens em vídeos de anúncios de serviço público sejam claras e amplamente compreendidas por públicos diversos.

A segurança de dados é uma prioridade para a geração de vídeos de IA da HeyGen?

Sim, a HeyGen dá importância máxima à segurança de dados, empregando medidas robustas para proteger todo o conteúdo de vídeo de IA gerado pelos usuários. Nossa plataforma é projetada para criação de conteúdo segura, garantindo confidencialidade e integridade durante todo o seu processo de criação de vídeo de IA.

