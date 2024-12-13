Absolutamente. A HeyGen é projetada para ser amigável, permitindo que qualquer pessoa crie "apresentações" e vídeos profissionais sem precisar de amplo conhecimento em "ferramentas de edição de vídeo". Sua interface simples de "arrastar e soltar" e o recurso de "texto para vídeo" tornam a produção de vídeos de alta qualidade acessível para todos.