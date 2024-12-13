Gerador de Vídeo de Anúncio Público: Crie Anúncios de Serviço Público Instantaneamente
Crie facilmente vídeos de anúncio de serviço público envolventes com avatares de IA avançados para visuais dinâmicos.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de anúncio energético de 30 segundos para atrair jovens adultos para uma corrida beneficente local. O vídeo precisa de um estilo visual vibrante e moderno, com cortes rápidos, sobreposições de texto dinâmicas e uma trilha sonora animada para capturar a atenção. Utilize os diversos Modelos e cenas da HeyGen para iniciar o processo de criação e garanta que o resultado final seja otimizado para engajamento nas redes sociais usando redimensionamento de proporção e exportações.
Produza um gerador de vídeo de anúncio público profissional de 60 segundos para proprietários de pequenas empresas, detalhando um novo programa de subsídio governamental. O estilo visual deve ser limpo e orientado por infográficos, apresentando informações claramente, acompanhado por uma voz clara, autoritária, mas acessível. Este vídeo deve transmitir detalhes complexos de forma eficaz usando o recurso Texto-para-vídeo da HeyGen para garantir precisão e incluir Legendas para máxima acessibilidade e compreensão.
Desenvolva um vídeo de anúncio conciso de 15 segundos direcionado aos funcionários da empresa, servindo como um lembrete amigável sobre uma mudança de política interna iminente. O estilo visual e de áudio deve ser direto, amigável e encorajador, empregando animações simples ou imagens de arquivo relevantes para clareza. Melhore a mensagem utilizando a extensa biblioteca de Mídia/estoque da HeyGen para visuais envolventes e uma geração de narração suave para entregar o lembrete de forma eficaz.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Anúncios Envolventes para Redes Sociais.
Produza rapidamente vídeos de anúncio cativantes para plataformas de redes sociais, garantindo que sua mensagem alcance um público mais amplo de forma eficaz.
Anúncios de Serviço Público Impactantes.
Crie anúncios de serviço público e campanhas de alto impacto rapidamente usando vídeo de IA, garantindo que suas mensagens vitais ressoem poderosamente.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de anúncio de serviço público?
A HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de PSA e modelos de vídeo de anúncio, permitindo que os usuários criem conteúdo envolvente rapidamente. Esses modelos fornecem um ponto de partida criativo, garantindo que sua mensagem seja entregue de forma eficaz.
Posso usar avatares de IA e narrações personalizadas para meus vídeos de anúncio?
Absolutamente. A HeyGen permite que você eleve seus vídeos de anúncio com avatares de IA realistas e narrações personalizadas geradas diretamente de seus roteiros. Este recurso proporciona um toque criativo único e personalizado, tornando sua mensagem mais impactante.
Quais recursos criativos a HeyGen oferece para meus vídeos de anúncio?
A HeyGen fornece uma extensa biblioteca de mídia e diversas faixas musicais para aprimorar seus vídeos de anúncio. Você também pode aproveitar os controles de branding para incorporar seu logotipo e cores, garantindo um resultado criativo consistente e profissional.
Explore os recursos de IA da HeyGen para criar vídeos de anúncio eficazes.
Os recursos de IA da HeyGen, incluindo Texto-para-vídeo e sugestões de cenas inteligentes, simplificam todo o processo criativo para vídeos de anúncio. Isso permite a produção eficiente de conteúdo de alta qualidade sem a necessidade de experiência extensa em edição.