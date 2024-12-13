Criador de Vídeos de Alinhamento Público para Comunicações Públicas Envolventes

Eleve o engajamento comunitário e construa confiança pública com vídeos atraentes apresentando avatares de IA realistas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de comunicação interna impactante de 60 segundos para um departamento governamental, com o objetivo de alinhar os funcionários com novos protocolos de conformidade usando uma abordagem de Criador de Vídeos de Alinhamento Governamental. Este vídeo deve apresentar uma estética visual profissional e corporativa e uma narração clara e autoritária, destinada aos servidores públicos. Utilize a funcionalidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para converter eficientemente os detalhes da política em visuais atraentes.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo vibrante de 30 segundos para redes sociais para aumentar a confiança pública nos relatórios de transparência do governo local, direcionado aos cidadãos online em várias plataformas. O estilo visual deve ser moderno e dinâmico, complementado por uma trilha sonora animada e áudio nítido. Garanta acessibilidade empregando o recurso de Legendas da HeyGen para um alcance e engajamento mais amplos.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo explicativo envolvente de 90 segundos demonstrando a utilidade de um criador de vídeos de alinhamento público para membros do conselho local e administradores públicos. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, educacional e profissional, fornecendo explicações claras e concisas para um público especializado. Incorpore o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para aprimorar visualmente conceitos e dados complexos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Alinhamento Público

Crie vídeos profissionais para comunicações no setor público e engajamento comunitário com nossa plataforma impulsionada por IA, promovendo transparência e confiança.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo seu roteiro de vídeo claro e conciso. Utilize a capacidade de texto-para-vídeo para transformar instantaneamente seu texto em narrações com som natural, garantindo que sua mensagem seja entregue profissionalmente.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma seleção diversificada de avatares de IA para representar visualmente sua organização ou mensagem. Esses apresentadores de IA adicionam um elemento humano profissional e envolvente às suas comunicações públicas.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Reforce a identidade da sua organização aplicando controles de marca personalizados. Integre seu logotipo, cores e fontes preferidas para manter uma presença visual consistente e confiável em todos os vídeos.
4
Step 4
Exporte com Legendas
Garanta que sua mensagem seja acessível a todos. Gere automaticamente legendas por IA para seu vídeo e, em seguida, exporte sua criação final, pronta para distribuição perfeita em várias plataformas públicas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Dissemine Informação Pública e Educação

Aproveite a IA para produzir vídeos informativos, alcançando efetivamente um público público mais amplo com informações essenciais e conteúdo educacional.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita comunicações eficazes no setor público?

A HeyGen capacita agências governamentais e organizações públicas a criar vídeos envolventes para engajamento comunitário e administração pública. Utilize o criador de vídeos de IA da HeyGen para produzir rapidamente vídeos de alinhamento público vitais, fomentando a confiança pública com mensagens consistentes e controles de marca.

Quais capacidades a HeyGen oferece para criação rápida de vídeos?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos transformando texto em vídeos profissionais com avatares de IA personalizáveis e geração de narração realista por IA. Este criador de vídeos online ajuda os usuários a produzir conteúdo de alta qualidade de forma eficiente, desde vídeos para redes sociais até vídeos de comunicação interna.

A HeyGen oferece controles de marca para conteúdo de vídeo?

Absolutamente, a HeyGen fornece controles de marca robustos, permitindo que você integre o logotipo, cores e ativos da sua marca em cada vídeo. Aproveite nossa extensa biblioteca de mídia e modelos de vídeo para manter uma identidade de marca consistente em todos os seus vídeos explicativos e conteúdos de engajamento em treinamentos.

Quais recursos a HeyGen oferece para acessibilidade de vídeos?

A HeyGen melhora a acessibilidade com legendas automáticas por IA, garantindo que sua mensagem alcance um público mais amplo. Adapte facilmente seus vídeos para redes sociais em várias plataformas com redimensionamento de proporção para máximo impacto e engajamento comunitário.

