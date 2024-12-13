Criador de vídeos explicativos de política de PTO para atualizações claras de RH

Gere vídeos envolventes de política de PTO sem habilidades de edição, graças aos poderosos avatares de IA.

454/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Aborde perguntas comuns dos funcionários sobre nossa política de PTO com um vídeo explicativo de 45 segundos projetado para toda a equipe. Este vídeo deve adotar uma abordagem visual envolvente no estilo infográfico, aproveitando a biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para ilustrar diferentes cenários. Garanta a legibilidade e compreensão incluindo legendas claras ao lado de uma narração informativa e calma, ajudando a simplificar o aprendizado sobre aspectos-chave do PTO.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva uma apresentação de vídeo de 60 segundos com o criador de vídeos de IA, voltada para gerentes e equipe de RH, detalhando atualizações significativas recentes na política de PTO. O vídeo deve exibir um estilo visual moderno e limpo, utilizando vários modelos de vídeo e cenas para destacar mudanças cruciais. Use o recurso de texto para vídeo da HeyGen a partir do roteiro para garantir a entrega precisa de informações através de uma narração autoritária, mas acessível, apresentando o vídeo explicativo de negócios com clareza.
Prompt de Exemplo 3
Guie todos os funcionários pelo processo exato de solicitação de PTO com um vídeo explicativo animado prático de 30 segundos. O estilo visual deve ser uma animação clara, passo a passo, fácil de seguir, otimizada para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações. Empregue avatares de IA amigáveis e uma narração direta para guiar os usuários sem problemas, criando vídeos que eliminam a confusão em torno do envio de solicitações.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona o criador de vídeos explicativos de política de PTO

Comunique claramente sua política de PTO com um vídeo explicativo envolvente, tornando informações complexas simples para sua equipe entender e lembrar.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando o texto da sua política de PTO. Nosso criador de vídeos explicativos converterá seu roteiro em cenas de vídeo atraentes, aproveitando a capacidade de texto para vídeo a partir do roteiro.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para apresentar sua política. Personalize sua aparência e selecione uma narração que alinhe com o tom da sua marca, garantindo uma apresentação envolvente.
3
Step 3
Adicione Melhorias
Melhore seu vídeo com mídia de estoque relevante de nossa biblioteca e garanta acessibilidade adicionando legendas. Aplique controles de marca como logotipos e cores para manter a consistência.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez satisfeito, exporte seu vídeo explicativo de alta qualidade em vários formatos de proporção. Compartilhe facilmente seu novo vídeo de política de PTO através dos canais de comunicação interna para simplificar o aprendizado para todos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Otimize a Integração e Anúncios de Funcionários

.

Produza e distribua rapidamente vídeos essenciais de política de PTO para integrar novos contratados de forma eficiente e anunciar atualizações em toda a organização.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de um vídeo explicativo de política de PTO?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos explicativos de política de PTO envolventes com seu criador de vídeos de IA intuitivo. Você pode transformar seu roteiro em um vídeo explicativo animado profissional, garantindo que sua equipe compreenda facilmente as novas políticas.

Quais opções criativas a HeyGen oferece para vídeos de anúncio de políticas?

A HeyGen oferece uma flexibilidade criativa extensa para seus vídeos de anúncio de políticas, incluindo uma ampla gama de avatares de IA e narrações profissionais. Você também pode utilizar vários modelos de vídeo e controles de marca para garantir que sua mensagem seja clara e visualmente atraente.

Preciso de habilidades de edição de vídeo para criar vídeos explicativos com a HeyGen?

Absolutamente não. A HeyGen é projetada para ser fácil de usar, permitindo que qualquer pessoa crie vídeos explicativos profissionais com seu editor de arrastar e soltar. Você não precisa de habilidades prévias de edição de vídeo para produzir conteúdo de alta qualidade que simplifica o aprendizado de tópicos complexos.

A HeyGen pode me ajudar a criar rapidamente vídeos explicativos animados para novas políticas?

Sim, a HeyGen acelera significativamente a criação de vídeos para novas políticas usando sua extensa biblioteca de modelos de vídeo e ferramentas alimentadas por IA. Basta selecionar um modelo, adicionar seu texto, e a HeyGen gera um vídeo explicativo animado pronto para seu público em minutos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo