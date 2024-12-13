Criador de Vídeos de Revisão de Protótipo: Criação Rápida e Fácil com IA

Crie vídeos profissionais de revisão de protótipos rapidamente. Nosso gerador de vídeos com IA capacita você a criar demonstrações de produtos envolventes e insights de UX, com poderoso Texto-para-vídeo de script.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de demonstração de produto vibrante de 45 segundos explicando os benefícios do seu novo software, especificamente para potenciais clientes que não estão familiarizados com a tecnologia. O estilo visual deve ser brilhante e envolvente, utilizando gráficos animados e uma voz de IA clara e entusiástica gerada a partir de um Texto-para-vídeo de script, garantindo fácil compreensão e destacando a proposta de valor.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo informativo de treinamento de 60 segundos para novos contratados demonstrando um processo central da empresa, aproveitando modelos personalizáveis para uma estética de marca consistente. O público-alvo são funcionários de nível inicial, então o estilo visual deve ser amigável e passo a passo, apresentando texto claro na tela e uma narração calma e orientadora para garantir fácil aprendizado e retenção.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de conteúdo de marketing de 30 segundos para redes sociais promovendo uma oferta por tempo limitado, projetado para capturar a atenção de um amplo público online. O estilo visual deve ser dinâmico e acelerado, incorporando sobreposições de texto em negrito e legendas automáticas para garantir acessibilidade e impacto mesmo quando visualizado sem som, complementado por música de fundo animada.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Revisão de Protótipo

Transforme facilmente seus insights de protótipos em vídeos profissionais, simplificando o feedback e a comunicação com ferramentas potentes de IA.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo
Comece inserindo seu script ou colando descobertas chave da sua revisão de protótipo. Nossa capacidade de Texto-para-vídeo de script permite que você gere instantaneamente a narrativa para seu vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Aumente o engajamento selecionando um avatar de IA profissional para apresentar sua revisão de protótipo. Eles dão vida ao seu feedback com expressões e movimentos naturais.
3
Step 3
Personalize com Visuais
Utilize nossa ampla gama de modelos personalizáveis para estruturar visualmente seu vídeo. Adicione facilmente imagens, gravações de tela ou outros meios para destacar características específicas do protótipo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Revisão
Finalize seus vídeos de revisão de protótipos impactantes usando nosso recurso de redimensionamento e exportação de proporção. Entregue seus insights para qualquer plataforma ou público com facilidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Demonstrações de Produtos de Alto Impacto

.

Crie vídeos de demonstração de produtos envolventes e de alto desempenho e revisões de protótipos usando o criador de vídeos com IA do HeyGen para mostrar inovações de forma eficiente.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos de revisão de protótipos?

O HeyGen oferece um avançado gerador de vídeos com IA, permitindo que você crie vídeos de revisão de protótipos envolventes e demonstrações de produtos impactantes com facilidade. Aproveite avatares de IA e geração de texto e narração por IA para articular insights de UX de forma clara e profissional.

Quais ferramentas criativas o HeyGen oferece para produção de vídeos?

O HeyGen oferece um poderoso gerador de vídeos com IA que permite transformar texto em vídeo sem esforço. Você pode utilizar avatares de IA realistas e geração de texto e narração por IA para dar vida ao seu conteúdo de marketing criativo, tudo dentro de uma interface amigável.

O HeyGen pode me ajudar a criar conteúdo de marketing envolvente rapidamente?

Com certeza. O HeyGen simplifica o processo de geração de conteúdo de marketing e vídeos para redes sociais usando modelos personalizáveis. Nosso gerador de vídeos com IA e software de edição de vídeos com IA capacitam você a produzir vídeos de alta qualidade de forma eficiente.

Quão versátil é o HeyGen para diferentes tipos de vídeos criativos?

O HeyGen é um gerador de vídeos com IA altamente versátil, perfeito para criar não apenas vídeos de revisão de protótipos e demonstrações de produtos, mas também vídeos de treinamento. Ele suporta vários formatos de proporção e controles de marca, garantindo que sua produção criativa atenda a diversas necessidades.

