Criador de Vídeos de Clareza de Protótipo: Simplifique Seus Demos de Produto

Crie rapidamente vídeos explicativos envolventes e demos interativas. Transforme ideias complexas em visuais claros, aproveitando o Texto-para-vídeo a partir do roteiro da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma demonstração interativa de 45 segundos para designers de UX e pesquisadores, mostrando cenários de teste de usabilidade de um novo produto através de apresentações de interface modernas e amigáveis, acompanhadas por um tom conciso e encorajador. Integre a geração de narração da HeyGen para narrar rapidamente as jornadas dos usuários e utilize o suporte de biblioteca de mídia/estoque para aumentar o apelo visual, tornando interações complexas facilmente compreensíveis.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional de 30 segundos para equipes de marketing em startups de tecnologia, destacando um protótipo inovador com gráficos dinâmicos e atraentes e música de fundo animada. Empregue os Modelos e cenas da HeyGen para iniciar a criação e inclua Legendas para ampliar a acessibilidade, comunicando efetivamente a proposta de valor central do vídeo do protótipo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo instrucional de 90 segundos voltado para treinadores técnicos e especialistas em integração, fornecendo um guia passo a passo sobre o uso de uma ferramenta de prototipagem online, apresentando compartilhamentos de tela detalhados e uma voz calma e instrutiva. Utilize a geração de narração da HeyGen para garantir qualidade de áudio consistente e assegure que o redimensionamento de proporção e exportações possam adaptar o conteúdo para várias plataformas, simplificando o processo de criação de vídeos explicativos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Clareza de Protótipo

Transforme seus designs de protótipos estáticos em vídeos dinâmicos e fáceis de entender. Comunique claramente fluxos de usuários complexos e conceitos para feedback e apresentações eficazes.

1
Step 1
Crie Seu Cenário de Protótipo
Comece definindo o fluxo de usuário do seu protótipo. Você pode usar nosso recurso 'Texto-para-vídeo a partir do roteiro' para gerar rapidamente cenas iniciais a partir do seu conteúdo escrito, estabelecendo a base para seu 'vídeo de clareza de protótipo'.
2
Step 2
Adicione Visuais Dinâmicos
Enriqueça a narrativa do seu protótipo integrando 'avatares de IA' para apresentar informações chave ou demonstrar ações do usuário. Nossa plataforma oferece uma maneira perfeita de criar conteúdo de 'vídeo de protótipo' envolvente que esclarece a funcionalidade.
3
Step 3
Gere Explicações Claras
Utilize nosso recurso de 'geração de narração' para adicionar uma narração precisa e envolvente, explicando cada etapa do protótipo com clareza. Este áudio profissional melhora a compreensão, tornando seu vídeo ideal para 'testes de usabilidade' e revisões de stakeholders.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Clareza
Uma vez que a explicação do seu protótipo esteja polida, exporte facilmente seu vídeo usando nosso recurso de 'redimensionamento de proporção e exportações', adequado para apresentações, sessões de feedback ou compartilhamento. Aproveite o poder de um 'gerador de vídeo de IA' para transmitir sua mensagem de forma eficaz.

Casos de Uso

Casos de Uso

Produza Trechos de Demonstração Rápidos

Crie rapidamente clipes de vídeo curtos e envolventes para mostrar interações chave de protótipos, perfeitos para feedback rápido ou teasers promocionais.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a geração de "Texto-para-vídeo a partir do roteiro" para criadores?

A HeyGen revoluciona a criação de conteúdo permitindo que os usuários transformem texto em vídeos profissionais com facilidade. Basta inserir seu roteiro, e nosso avançado gerador de vídeos de IA criará automaticamente um vídeo atraente, completo com avatares de IA realistas e geração de narração de alta qualidade.

A HeyGen pode ser usada efetivamente como um "criador de vídeos de clareza de protótipo" para demonstrações de produtos?

Com certeza. A HeyGen é um criador de vídeos de clareza de protótipo ideal, permitindo que você crie rapidamente vídeos de protótipos envolventes e demos interativas que explicam claramente recursos ou conceitos de produtos. Melhore seus vídeos de promoção de produtos com visuais dinâmicos e narrações claras, fazendo sua mensagem ressoar com usuários potenciais.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos criados com os recursos de "edição de arrastar e soltar" da HeyGen?

A HeyGen oferece controles de branding robustos para personalizar seus vídeos com seu logotipo, cores e fontes, garantindo consistência de marca. Utilize nossos extensos modelos de vídeo e recursos intuitivos de edição de arrastar e soltar para personalizar todos os aspectos do seu processo de geração de vídeo de ponta a ponta, desde cenas até elementos da biblioteca de mídia.

A HeyGen suporta "criação de conteúdo multilíngue" para ajudar a alcançar um público global?

Sim, a HeyGen apoia significativamente a criação de conteúdo multilíngue, tornando simples alcançar um público global diversificado. Nossa plataforma oferece geração avançada de narração em vários idiomas e gera automaticamente legendas precisas, garantindo que sua mensagem seja acessível em todo o mundo.

