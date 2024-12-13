Gerador de Vídeos de Prospecção: Feche Mais Negócios com IA

Automatize a criação de vídeos a partir de qualquer roteiro para entregar mensagens impactantes e potencializar seus esforços de vendas por vídeo.

Produza um vídeo conciso de 1 minuto demonstrando como SDRs podem utilizar um gerador de vídeos de prospecção para personalizar o alcance em larga escala. Este vídeo, direcionado a representantes de desenvolvimento de vendas e seus gerentes, deve apresentar um estilo visual limpo e profissional destacando as integrações de CRM, acompanhado por uma narração clara e instrutiva. Utilize a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen para garantir uma mensagem consistente e precisa sobre o processo de integração técnica.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo técnico de 90 segundos direcionado a desenvolvedores, líderes de TI e gerentes de produto interessados em soluções de API. Este vídeo deve mostrar as capacidades avançadas de Avatares de IA para criar conteúdo dinâmico e interativo, apresentando uma estética visual moderna e focada em tecnologia com exemplos de diagramas de sistema e uma narração de IA precisa e articulada explicando o processo de integração de API. A capacidade de avatares de IA da HeyGen será central para apresentar essa informação complexa de forma envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo abrangente de 2 minutos para analistas de marketing e equipes de operações de vendas, detalhando o processo técnico de análise de análises de visualização de vídeos personalizados de IA. O estilo visual deve ser analítico, incorporando gravações de tela passo a passo para demonstrar a interpretação de dados, apoiado por uma narração calma e informativa gerada pela funcionalidade de geração de narração da HeyGen. A narrativa deve enfatizar como entender o comportamento do espectador melhora a eficácia das estratégias de vendas virtuais.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo envolvente de 45 segundos para especialistas em habilitação de vendas e arquitetos de soluções, ilustrando a integração perfeita de ferramentas de vendas de um gerador de vídeos de prospecção dentro dos fluxos de trabalho existentes. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e profissional, mostrando interações suaves de UI, entregue por um avatar de IA confiante. Aproveitar os templates e cenas da HeyGen garantirá uma produção rápida e polida que destaca práticas eficientes de vendas virtuais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Prospecção

Aprenda a criar facilmente mensagens de vídeo personalizadas que envolvem prospects e simplificam seus esforços de alcance.

1
Step 1
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA realistas para representar sua marca e entregar sua mensagem com um toque personalizado.
2
Step 2
Gere Vídeo a partir do Roteiro
Insira seu roteiro de prospecção, e o gerador transformará seu texto em conteúdo de vídeo envolvente, completo com narrações naturais.
3
Step 3
Aplique Elementos da Marca
Personalize seu vídeo com o logotipo da sua empresa, cores da marca e outros elementos visuais para garantir consistência e profissionalismo da marca.
4
Step 4
Integre e Entregue
Integre perfeitamente seus vídeos de prospecção personalizados em seu CRM ou ferramentas de vendas preferidas para distribuição e rastreamento eficientes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Aproveite vídeos de IA para compartilhar depoimentos de clientes convincentes, construindo confiança e acelerando o processo de vendas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen se integra com as ferramentas de vendas e marketing existentes?

A HeyGen oferece integrações robustas com CRM e ferramentas de vendas, permitindo fluxos de trabalho sem interrupções para gerar e implantar vídeos de prospecção diretamente dentro do seu ecossistema existente. Isso inclui integração de API para soluções personalizadas e análises detalhadas de visualização para otimizar sua estratégia de vendas por vídeo.

Que tipos de vídeos personalizados de IA o gerador da HeyGen pode criar?

O gerador de vídeos de IA da HeyGen permite criar diversos vídeos personalizados de IA, incluindo aqueles com Avatares de IA realistas e geração dinâmica de texto-para-vídeo a partir de um roteiro. Ele serve como um gerador de vídeos de prospecção ideal e uma poderosa ferramenta para vídeos de marketing.

Posso personalizar os vídeos da HeyGen para alinhar com a identidade da minha marca?

Absolutamente, a HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e outros elementos em seus vídeos de marketing sem esforço. Você também pode utilizar páginas de destino de vídeo personalizadas para manter uma experiência de marca consistente para seu público.

A HeyGen suporta recursos avançados como gravações de tela e narrações personalizadas?

Sim, a HeyGen simplifica a criação de conteúdo ao suportar gravações de tela diretas e gerar narrações de alta qualidade automaticamente. Sua plataforma robusta também inclui opções para legendas/captions e uma rica biblioteca de templates e cenas para acelerar sua produção de vídeo.

