Produza um vídeo conciso de 1 minuto demonstrando como SDRs podem utilizar um gerador de vídeos de prospecção para personalizar o alcance em larga escala. Este vídeo, direcionado a representantes de desenvolvimento de vendas e seus gerentes, deve apresentar um estilo visual limpo e profissional destacando as integrações de CRM, acompanhado por uma narração clara e instrutiva. Utilize a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen para garantir uma mensagem consistente e precisa sobre o processo de integração técnica.

Gerar Vídeo