O HeyGen capacita profissionais do setor imobiliário a criar diversos conteúdos de marketing, desde vídeos de tour de propriedades envolventes e reels que chamam a atenção nas redes sociais até vídeos de perfil de agente e vídeos de depoimentos. Você também pode utilizar legendas de IA e texto personalizado para aprimorar sua mensagem de forma eficaz.