Gerador de Tour de Propriedade: Crie Tours Virtuais Imersivos Hoje

Gere tours virtuais 3D interativos e visitas abertas 24/7 sem esforço, aproveitando o texto-para-vídeo de script para listagens imobiliárias rápidas.

Crie um vídeo conciso de 1 minuto direcionado a corretores de imóveis e gerentes de propriedades, demonstrando a simplicidade de usar software de tour virtual para gerar visitas guiadas envolventes. O vídeo deve ter um estilo visual moderno e limpo, complementado por música de fundo animada e uma narração clara, destacando como o recurso de texto-para-vídeo do HeyGen, combinado com avatares de IA, pode simplificar a criação de conteúdo, garantindo acessibilidade de qualquer dispositivo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional visualmente deslumbrante de 90 segundos voltado para desenvolvedores de propriedades e profissionais de marketing de imóveis de luxo, mostrando a qualidade imersiva de um tour virtual 3D. Empregue um estilo visual elegante e de alta definição com música de fundo sofisticada e uma narração profissional gerada usando a geração de narração do HeyGen. Enfatize a capacidade de integrar hotspots personalizados e enriquecer a experiência do tour com visuais de alta qualidade da biblioteca de mídia/suporte de estoque, capturando cada detalhe intricado de propriedades de alto padrão.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 2 minutos projetado para potenciais compradores de imóveis e investidores imobiliários, ilustrando os benefícios dos tours interativos para explorar diversas listas de imóveis. O vídeo deve adotar um estilo visual e de áudio envolvente e amigável, apresentando visuais dinâmicos e narração falada clara, aprimorada pelas legendas do HeyGen para garantir máxima compreensão. Demonstre como os espectadores podem navegar e interagir com várias características da propriedade, tomando decisões informadas diretamente de suas telas, utilizando modelos e cenas criativas para visuais atraentes.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo explicativo direto de 45 segundos para pequenas empresas imobiliárias e agentes individuais, apresentando um gerador de tour de propriedade como uma solução completa para suas necessidades de marketing. O vídeo deve manter um estilo visual prático e empoderador com um tom direto, acompanhado por música instrumental. Utilize avatares de IA do HeyGen para apresentar recursos-chave e mostrar como o redimensionamento de proporção e exportações simplificam a adaptação de tours para várias plataformas, posicionando-o como uma ferramenta indispensável para listagens profissionais.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Tour de Propriedade

Crie tours virtuais interativos e impressionantes para listagens imobiliárias com facilidade, cativando potenciais compradores de qualquer lugar.

1
Step 1
Carregue Sua Mídia de Propriedade
Adicione facilmente suas fotos e vídeos ao gerador de tour de propriedade usando nosso suporte de biblioteca de mídia/estoque. Isso forma a base da sua experiência virtual imersiva.
2
Step 2
Aprimore com Hotspots Interativos
Crie tours dinâmicos e interativos adicionando hotspots personalizados para destacar características-chave. Utilize a geração de narração para fornecer uma narração envolvente para uma experiência verdadeiramente guiada.
3
Step 3
Personalize e Marque Seu Tour
Aplique seus controles de marca, como logotipos e cores, para garantir que seu tour virtual esteja alinhado com suas listagens imobiliárias. Isso mantém o profissionalismo e aumenta a confiança do espectador.
4
Step 4
Publique para Acesso Universal
Gere e exporte seu tour virtual completo usando redimensionamento de proporção e exportações para visualização ideal em qualquer dispositivo. Ofereça visitas abertas 24/7 de forma contínua para um público global.

Casos de Uso

Apresentações Dinâmicas de Propriedades

Apresente visualmente tours virtuais detalhados de propriedades com vídeos gerados por IA, destacando características únicas e plantas baixas de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen auxilia na criação de tours de propriedade em vídeo envolventes?

O HeyGen utiliza avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo de script para produzir tours de propriedade em vídeo envolventes. Isso permite narrações dinâmicas e apresentações visuais que mostram imóveis de forma eficaz, aprimorando seus esforços gerais de marketing.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para personalizar vídeos de tours imobiliários?

O HeyGen fornece controles de marca robustos, permitindo que você integre o logotipo da sua empresa e paletas de cores específicas em seus vídeos. Além disso, uma ampla gama de modelos e cenas personalizáveis está disponível, possibilitando tours únicos e imersivos para cada listagem imobiliária.

Quão acessíveis são os vídeos de tours de propriedade gerados pelo HeyGen em vários dispositivos?

Os vídeos criados com o HeyGen para tours virtuais de propriedade são altamente acessíveis, projetados para serem visualizados de forma contínua em qualquer dispositivo, incluindo dispositivos móveis e navegadores de desktop. O HeyGen também suporta redimensionamento de proporção e vários formatos de exportação para otimizar a visualização em diferentes plataformas.

O HeyGen pode escalar eficientemente a produção de múltiplos vídeos de tours de propriedade?

Sim, o HeyGen é uma solução completa para produzir eficientemente inúmeros vídeos de tours de propriedade, atuando como um poderoso gerador de tours de propriedade para conteúdo de vídeo. Seu suporte à biblioteca de mídia e recursos automatizados, como geração de narração, permitem a criação e implantação rápidas de conteúdo diversificado de listagens imobiliárias.

