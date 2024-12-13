Sim, o HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeos imobiliários personalizáveis projetados para diversas necessidades, desde vídeos de apresentação de propriedades até vídeos de perfil de agentes e vídeos explicativos. Nossa interface intuitiva de arrastar e soltar permite que você personalize facilmente os modelos com seu branding e informações específicas da propriedade.