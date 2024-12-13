Crie um vídeo atraente de 45 segundos para listagem de propriedades, direcionado a potenciais compradores, destacando um novo empreendimento de destaque. O estilo visual deve ser claro e convidativo, com cortes rápidos dos destaques da propriedade, complementados por uma trilha sonora animada e uma narração profissional gerada usando a capacidade de geração de narração do HeyGen para narrar as características principais. Corretores e agentes imobiliários apreciarão o processo fluido de transformar filmagens brutas em conteúdo envolvente de criador de vídeos de marketing imobiliário.

