Gerador de Vídeos de Listagem de Propriedades: Crie Vídeos Impressionantes Rapidamente

Transforme suas listagens em vídeos cativantes para marketing em redes sociais com Texto para vídeo a partir de script.

Crie um vídeo de 30 segundos, de alta energia, voltado para potenciais compradores de imóveis que estão navegando nas redes sociais, projetado para capturar instantaneamente a atenção para novos vídeos de listagem. O estilo visual deve ser dinâmico, com cortes modernos e cores vibrantes, acompanhado por música instrumental animada e uma narração clara e envolvente. Utilize a geração de narração do HeyGen para destacar as principais características do imóvel e o apelo imediato da casa.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tour de 60 segundos para profissionais do setor imobiliário que precisam de um vídeo de qualidade profissional e abrangente para apresentar propriedades. A estética deve ser elegante e polida, com transições suaves entre os cômodos, música ambiente suave e um avatar de IA conhecedor guiando os espectadores pelos pontos de venda únicos da casa. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para fornecer uma apresentação consistente e envolvente sem a necessidade de apresentadores no local.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo de convite acolhedor de 45 segundos direcionado à comunidade local, promovendo um evento de casa aberta com um tom amigável e acessível. Os visuais devem ser calorosos e convidativos, apresentando rápidas vislumbres dos melhores ângulos da propriedade sob luz natural brilhante, acompanhados por música de fundo alegre e leve. Crie isso usando os templates e cenas do HeyGen para montar rapidamente uma peça promocional atraente para um marketing imobiliário eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo conciso de 30 segundos para outros profissionais do setor imobiliário, ilustrando a eficiência de usar um Criador de Vídeos Imobiliários. O estilo visual deve ser limpo, moderno e focado em informações, com sobreposições de texto envolventes destacando os principais benefícios, acompanhados por uma narrativa energética, mas clara. Produza essa mensagem convincente rapidamente utilizando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen, transformando conteúdo escrito em uma apresentação dinâmica.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Listagem de Propriedades

Crie rapidamente vídeos de listagem de propriedades profissionais e impulsionados por IA para atrair mais compradores e apresentar suas propriedades de forma eficaz.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Escolha entre diversos "templates de vídeo" ou cole seu script para gerar instantaneamente uma base para seu vídeo de listagem usando os "Templates e cenas" do HeyGen.
2
Step 2
Adicione Especificações da Propriedade
Incorpore imagens, clipes de vídeo e informações chave da propriedade para criar "vídeos de listagem" atraentes. Utilize o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" do HeyGen para enriquecer sua apresentação.
3
Step 3
Aplique Marca e Narração
Eleve seu vídeo com "personalização de marca", adicionando seu logotipo e cores preferidas usando os "Controles de marca (logotipo, cores)" do HeyGen. Aumente ainda mais o engajamento com uma narração de som natural.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize seu vídeo de qualidade profissional e use o "Redimensionamento de proporção e exportações" do HeyGen para otimizá-lo para várias plataformas. Compartilhe facilmente sua impressionante apresentação de propriedade nas "redes sociais".

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Vídeos de Testemunhos de Agentes

.

Crie vídeos de testemunhos profissionais de clientes satisfeitos para construir confiança e melhorar a reputação da marca de um profissional do setor imobiliário.

background image

Perguntas Frequentes

O que torna o HeyGen um gerador de vídeos de listagem de propriedades eficaz?

HeyGen é um gerador de vídeos de listagem de propriedades intuitivo, projetado para profissionais do setor imobiliário criarem vídeos imobiliários de alta qualidade de forma eficiente. Aproveitando vídeos gerados por IA e uma ampla seleção de templates de vídeo, o HeyGen transforma descrições de propriedades em tours de vídeo envolventes com facilidade.

Quais opções de personalização de marca estão disponíveis para meus vídeos imobiliários?

HeyGen capacita os profissionais do setor imobiliário a manter uma forte consistência de marca em seus esforços de marketing imobiliário. Você pode facilmente aplicar personalização de marca, incluindo seu logotipo e cores específicas, para garantir que todos os seus vídeos de listagem reflitam sua identidade profissional única, resultando em vídeos de qualidade profissional.

O HeyGen pode gerar narrações profissionais para vídeos de listagem de imóveis?

Absolutamente. O HeyGen oferece capacidades avançadas de geração de narração, permitindo que você narre seus vídeos de listagem com vozes de IA de alta qualidade em vários idiomas. Esse recurso melhora significativamente suas apresentações de tours de vídeo, tornando-as atraentes para compartilhamento em várias plataformas de redes sociais.

Como o HeyGen pode ajudar profissionais do setor imobiliário com diversas necessidades de conteúdo em vídeo?

HeyGen é um versátil Criador de Vídeos Imobiliários, permitindo que profissionais do setor imobiliário criem uma ampla gama de conteúdos além de apenas vídeos de listagem de propriedades. Desde vídeos explicativos envolventes sobre tendências de mercado até tours virtuais de casas abertas e vídeos rápidos de 30 segundos para redes sociais, o HeyGen simplifica todo o processo de criação de vídeos.

