Gere Vídeos Explicativos Impressionantes de Listagens de Propriedades Agora

Transforme suas listagens em vídeos cativantes. Aproveite os intuitivos Templates & cenas da HeyGen para impacto instantâneo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo abrangente de 60 segundos de tour pela propriedade, direcionado a compradores sérios que buscam detalhes aprofundados de uma casa de luxo. O vídeo deve empregar transições suaves e profissionais entre os cômodos, destacando detalhes arquitetônicos e comodidades únicas com uma "Geração de narração" clara e autoritária explicando cada característica. O estilo visual deve ser elegante e em alta definição, refletindo o status premium da propriedade, posicionando-o efetivamente como uma produção de alto nível do Real Estate Video Maker.
Prompt de Exemplo 2
Produza um segmento envolvente de 45 segundos que combine um toque pessoal com uma apresentação da propriedade, visando construir confiança com clientes e compradores em potencial. Imagine um simpático "Avatar de IA" apresentando calorosamente a propriedade, compartilhando uma breve anedota positiva ou destaque de característica, fazendo a transição para vistas internas e externas belamente filmadas, tudo integrado de forma harmoniosa. O áudio deve ser acolhedor e profissional, criando uma atmosfera convidativa que reforça sutilmente a integração da marca do agente.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo explicativo de 50 segundos que simplifique uma característica complexa de uma propriedade, como tecnologia de casa inteligente ou elementos ecológicos, para compradores de primeira viagem. Este vídeo deve utilizar gráficos claros e informativos e uma narração agradável, complementada por "Legendas" fáceis de ler para garantir a máxima compreensão. O estilo visual deve ser limpo e educativo, aproveitando o "Suporte de mídia/banco de imagens" da HeyGen para ilustrar conceitos, esclarecendo o que torna esta listagem única.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Explicativos de Listagens de Propriedades

Crie rapidamente vídeos envolventes de listagens de propriedades. Exiba propriedades profissionalmente com ferramentas alimentadas por IA e fácil personalização, cativando potenciais compradores em qualquer plataforma.

1
Step 1
Escolha Sua Base
Escolha entre nossos diversos "modelos de vídeo" especificamente projetados para listagens de propriedades, ou faça upload de suas filmagens e imagens brutas. A HeyGen oferece "Templates & cenas" para iniciar rapidamente seu processo de criação.
2
Step 2
Adicione os Detalhes da Sua Listagem
Preencha seu vídeo com informações chave da propriedade. Utilize "Texto para vídeo a partir de script" para transformar facilmente a descrição da sua listagem em texto envolvente na tela ou uma "narração" profissional.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Integre o logotipo, cores e fontes da sua agência usando os "Controles de marca (logotipo, cores)" da HeyGen. Garanta que cada vídeo esteja alinhado com sua imagem profissional e reforce a "integração de marca".
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Baixe seu vídeo explicativo de listagem de propriedade concluído em várias proporções de aspecto multiplataforma otimizadas para "mídia social". Seu conteúdo de alta qualidade está pronto para impacto imediato usando "Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações".

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Vídeos de Depoimentos Imobiliários

Desenvolva vídeos de depoimentos envolventes alimentados por IA para construir confiança e destacar experiências de clientes satisfeitos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos explicativos profissionais de listagens de propriedades?

A HeyGen capacita profissionais do setor imobiliário a gerar vídeos explicativos de listagens de propriedades de alta qualidade com facilidade. Suas ferramentas intuitivas alimentadas por IA e extensos modelos de vídeo simplificam todo o processo de criação, tornando você um Real Estate Video Maker sem a necessidade de habilidades extensas de edição.

Quais recursos criativos a HeyGen oferece para exibir propriedades além dos vídeos de listagem padrão?

O motor criativo da HeyGen permite que você produza diversos vídeos imobiliários, incluindo tours virtuais envolventes, vídeos de tour pela propriedade e vídeos de depoimentos atraentes. Você pode aprimorá-los com avatares de IA, mídia rica de banco de imagens e integração de marca perfeita para exibir propriedades de forma eficaz.

Posso personalizar meus vídeos imobiliários para diferentes plataformas usando as ferramentas da HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen oferece opções robustas de personalização, incluindo proporções de aspecto multiplataforma para otimizar seus vídeos imobiliários para vários canais de mídia social. Adicione facilmente narrações profissionais e legendas, garantindo que seus vídeos de propriedade sejam perfeitamente adaptados para qualquer público.

Como a HeyGen ajuda a gerar vídeos imobiliários rapidamente a partir de ativos existentes?

A HeyGen simplifica a produção de vídeos transformando suas imagens de listagem existentes em vídeos dinâmicos usando a criação de vídeo nativa de prompt. Aproveite a biblioteca de scripts integrada e a geração de vídeo de ponta a ponta alimentada por IA para produzir rapidamente materiais de marketing atraentes para suas propriedades.

