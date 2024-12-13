Criador de Vídeos de Insights de Propriedades: Crie Vídeos Imobiliários Rápido

Crie facilmente tours de vídeo impressionantes com IA para todos os seus anúncios de propriedades, apresentando avatares profissionais de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial de 2 minutos projetado para desenvolvedores e gerentes de produto, explorando a tecnologia central de vídeo com IA que alimenta nossas soluções de tour virtual de imóveis. Este vídeo deve empregar um estilo visual técnico com diagramas animados e trechos de código, complementado por uma narração precisa e calma e legendas para clareza, demonstrando processos complexos com facilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 90 segundos voltado para fotógrafos imobiliários e equipes de marketing, ilustrando o poder transformador do software de foto para vídeo com IA para converter imagens estáticas de propriedades em vídeos dinâmicos de imóveis. A estética visual deve ser vibrante e energética, destacando transformações de antes e depois usando vários Modelos e cenas da biblioteca do HeyGen, com música de fundo animada.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo instrucional de 1 minuto e 30 segundos para profissionais de marketing imobiliário e gerentes de mídias sociais, demonstrando como usar efetivamente vídeos com IA para estratégias abrangentes de marketing em vídeo. O estilo visual deve ser envolvente e prático, mostrando opções de personalização passo a passo com avatares de IA do HeyGen, e otimizado para várias plataformas usando redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, mantendo um tom amigável e encorajador ao longo do vídeo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Insights de Propriedades

Transforme facilmente dados e visuais de propriedades em vídeos imobiliários atraentes para anúncios, marketing e apresentações a clientes com ferramentas alimentadas por IA.

1
Step 1
Selecione os Detalhes da Sua Propriedade
Comece selecionando um modelo pré-desenhado ou inserindo as informações principais da sua propriedade. Esta configuração inicial fornece uma base estruturada para o seu vídeo de insights de propriedades, destacando detalhes importantes sobre seus anúncios de propriedades.
2
Step 2
Carregue Mídia da Propriedade
Enriqueça seu vídeo carregando fotos e clipes de vídeo de alta qualidade da propriedade. Utilize a biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para integrar visuais atraentes que dão vida ao seu tour virtual de imóveis.
3
Step 3
Adicione Narração Envolvente
Elabore um roteiro detalhado explicando as características e insights da propriedade. Aproveite a geração de narração do HeyGen para dar vida ao seu roteiro, criando uma visão geral profissional e informativa usando o avançado Software de Vídeo Imobiliário com IA.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de insights de propriedades e use o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen para otimizá-lo para várias plataformas. Compartilhe seus vídeos imobiliários profissionais para alcançar um público mais amplo e engajar potenciais compradores.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Vídeos de Depoimentos Poderosos

.

Crie vídeos de depoimentos atraentes com clientes satisfeitos para construir confiança e credibilidade para agentes imobiliários.

background image

Perguntas Frequentes

Como a tecnologia de vídeo com IA do HeyGen simplifica a produção de vídeos imobiliários?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de vídeo com IA para simplificar a produção de vídeos imobiliários, permitindo que os usuários gerem vídeos de alta qualidade a partir de roteiros de texto com avatares e narrações de IA. Esta Criação de Vídeo com IA reduz significativamente o tempo e os recursos normalmente necessários para filmagens de vídeo complexas.

O HeyGen pode transformar fotos de propriedades em tours virtuais dinâmicos?

Sim, o HeyGen atua como um poderoso software de foto para vídeo com IA, permitindo que você dê vida a fotos estáticas de propriedades. Você pode facilmente combinar imagens com textos envolventes, avatares de IA e narrações para criar tours virtuais atraentes que cativam potenciais compradores.

Que tipos de vídeos imobiliários o HeyGen pode ajudar agentes imobiliários a criar?

O HeyGen capacita agentes imobiliários a produzir uma ampla gama de vídeos imobiliários profissionais, incluindo vídeos de listagem cativantes, vídeos explicativos informativos e vídeos de depoimentos autênticos. Sua interface amigável e modelos tornam a criação de conteúdo envolvente para anúncios de propriedades simples.

Como o HeyGen pode garantir uma marca consistente para meu marketing de vídeo imobiliário?

O HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você incorpore facilmente seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas em todos os seus materiais de marketing em vídeo. Isso garante que cada vídeo, desde anúncios de propriedades até atualizações em mídias sociais, mantenha uma identidade de marca consistente e profissional.

