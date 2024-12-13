criador de vídeos de fundação imobiliária: Seu Criador de Vídeos Imobiliários de IA

Transforme listagens de propriedades em vídeos dinâmicos com avatares de IA que cativam compradores e economizam tempo.

534/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 30 segundos para potenciais compradores de imóveis, ilustrando os principais benefícios de trabalhar com uma determinada empresa imobiliária. A estética visual deve ser limpa, moderna e envolvente, utilizando gráficos animados e um avatar amigável de IA para transmitir informações de forma clara, criado de forma eficiente através dos avatares de IA do HeyGen, mostrando como um Criador de Vídeos Imobiliários de IA simplifica explicações complexas.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um anúncio cativante de 15 segundos para redes sociais, direcionado a vendedores em potencial que precisam de uma maneira rápida e eficaz de comercializar suas casas. O vídeo deve empregar cortes rápidos, gradação de cores vibrante e música animada e cativante, com os principais pontos de venda apresentados como sobreposições de texto proeminentes, facilmente alcançáveis aproveitando a funcionalidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um script para produzir vídeos de marketing imobiliário impactantes para consumo rápido nas redes sociais.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo autêntico de 60 segundos de depoimento apresentando um cliente satisfeito discutindo sua experiência positiva com uma agência imobiliária, visando construir confiança com novos leads. O estilo visual deve ser caloroso e genuíno, semelhante a uma entrevista, com áudio nítido e claro do feedback do cliente, aprimorado pelas Legendas do HeyGen para garantir acessibilidade e clareza, demonstrando as sólidas capacidades do criador de vídeos de fundação imobiliária em construir relacionamentos com clientes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Fundação Imobiliária

Construa vídeos imobiliários impressionantes com facilidade, aproveitando ferramentas alimentadas por IA para mostrar propriedades e atrair compradores de forma eficaz.

1
Step 1
Crie Sua Base de Vídeo
Comece inserindo seu script ou escolhendo entre Modelos e cenas personalizáveis, rapidamente estabelecendo a base para seu vídeo de propriedade.
2
Step 2
Adicione Visuais Envolventes
Enriqueça sua apresentação escolhendo um avatar de IA profissional para narrar ou gerar narração natural, dando vida aos detalhes da sua propriedade.
3
Step 3
Refine com Acabamento Profissional
Garanta clareza e acessibilidade adicionando automaticamente Legendas ao seu vídeo, fazendo sua mensagem ressoar com todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sem Esforço
Otimize seu vídeo final com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas, garantindo que ele pareça perfeito em qualquer tela e se torne um poderoso vídeo de marketing imobiliário.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Depoimentos de Clientes Cativantes

.

Crie facilmente vídeos de IA envolventes para mostrar depoimentos de clientes e construir confiança com potenciais compradores.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de marketing imobiliário de IA?

O HeyGen capacita corretores de imóveis a produzir facilmente vídeos de marketing imobiliário profissionais, incluindo vídeos de listagem, explicativos e depoimentos, usando avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de entrada de script. Isso faz do HeyGen um Criador de Vídeos Imobiliários de IA intuitivo para todas as suas necessidades promocionais.

Posso personalizar os vídeos imobiliários criados com o HeyGen para a minha marca?

Sim, o HeyGen oferece modelos e cenas personalizáveis para adaptar seus vídeos imobiliários, garantindo que eles se alinhem perfeitamente com sua marca. Você também pode aproveitar a geração de narração e legendas para um resultado polido e profissional.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos de fundação imobiliária eficiente?

A inovadora entrada de Texto-para-vídeo do HeyGen combinada com avatares de IA simplifica o processo de geração de vídeos de fundação imobiliária de alta qualidade. Sua interface amigável suporta um fluxo de trabalho de arrastar e soltar, permitindo a criação rápida de conteúdo impactante.

Como o HeyGen pode ajudar corretores de imóveis a produzir vídeos para várias plataformas de mídia social?

O HeyGen é projetado para ajudar corretores de imóveis a criar vídeos imobiliários versáteis, oferecendo redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para adaptação perfeita em canais de mídia social. Isso garante que seu conteúdo pareça profissional em qualquer lugar que seja compartilhado.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo