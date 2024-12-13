A HeyGen funciona como um gerador completo de vídeos explicativos de propriedades, transformando roteiros de texto diretamente em vídeo. Com uma rica biblioteca de mídia, controles de marca personalizados e ferramentas de edição de vídeo fáceis de usar, ela fornece tudo o que é necessário para criar vídeos explicativos imobiliários atraentes de forma eficiente.