Gerador de Vídeo a Partir de Prompt Rápido e Fácil para Conteúdo Potencializado por IA
Transforme suas ideias em vídeos de alta qualidade gerados por IA instantaneamente. Nosso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro capacita você a criar visuais atraentes com facilidade.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos para novos usuários de software, demonstrando um fluxo de trabalho passo a passo com um "vídeo gerado por IA" que apresenta visuais brilhantes e intuitivos e áudio direto e sincronizado; aproveite o recurso de Texto para vídeo do HeyGen para guiar com precisão os espectadores através das funções essenciais das "ferramentas de edição de vídeo".
Produza um anúncio dinâmico de atualização de produto de 45 segundos voltado para usuários existentes e primeiros adotantes, destacando novos recursos com "visuais de IA" modernos e envolventes e uma narração energética, gerada de forma integrada através da geração de Narração do HeyGen, destacando como nosso "gerador de prompt para vídeo" agora oferece capacidades ainda mais avançadas.
Desenhe um vídeo conciso de dica técnica de 30 segundos para desenvolvedores, oferecendo uma prática recomendada rápida com visuais nítidos e diretos e um tom autoritário; utilize os Modelos e cenas do HeyGen para criação rápida, garantindo que os "prompts de texto" resultem em um "arquivo MP4 de alta resolução" pronto para implantação imediata.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Criação de Anúncios de Alto Desempenho.
Produza rapidamente anúncios de vídeo atraentes e de alto desempenho a partir de seus prompts de marketing usando IA.
Conteúdo Envolvente para Mídias Sociais.
Crie facilmente vídeos e clipes cativantes para mídias sociais a partir de seus prompts de texto para aumentar o engajamento.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a geração de vídeo a partir de prompt?
HeyGen é um gerador de vídeo por IA avançado que transforma prompts de texto ou roteiros potencializados por IA em vídeos profissionais com facilidade. Essa inovadora capacidade de texto para vídeo permite que os usuários criem conteúdo de vídeo gerado por IA de forma eficiente.
Posso personalizar vídeos gerados por IA criados com o HeyGen?
Absolutamente. O HeyGen oferece ferramentas abrangentes de edição de vídeo para personalizar seu conteúdo. Você pode integrar visuais de IA, selecionar entre diversos avatares falantes e ajustar vários elementos para corresponder à sua marca e mensagem de forma eficaz.
Quais são as opções de saída para vídeos feitos usando o HeyGen?
O HeyGen garante que seus projetos sejam entregues com qualidade profissional e flexibilidade. Os usuários podem baixar o conteúdo de vídeo como um arquivo MP4 de alta resolução, suportando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para se adequar a diferentes plataformas. Cada vídeo apresenta áudio e visuais perfeitamente sincronizados.
O HeyGen suporta o uso de avatares falantes e geração de voz por IA?
Sim, o HeyGen se destaca em oferecer uma ampla gama de avatares de IA realistas que podem entregar seu roteiro de forma natural. Juntamente com a poderosa tecnologia de geração de voz por IA, esses recursos proporcionam uma maneira integrada e envolvente de criar apresentações de vídeo dinâmicas.