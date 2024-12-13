Gerador de Vídeos de Campanha Promocional para Criação Instantânea de Anúncios
Aumente o engajamento e a eficiência. Nosso gerador de vídeos com IA usa texto para vídeo a partir de roteiro para produzir campanhas atraentes rapidamente.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo explicativo envolvente de 45 segundos voltado para agências de marketing e profissionais de marketing de performance, ilustrando os benefícios da criação de conteúdo impulsionada por IA. O vídeo deve apresentar um avatar de IA profissional apresentando informações-chave com uma narração clara e autoritária e uma estética corporativa polida, aproveitando os 'Avatares de IA' da HeyGen para uma representação de marca perfeita.
Produza um anúncio vibrante de 15 segundos para redes sociais, projetado para equipes criativas e gerentes de redes sociais, focando em uma campanha orientada por tendências. Utilize cortes rápidos, sobreposições de cores brilhantes e uma trilha sonora popular e energética, enfatizando a facilidade de personalizar 'modelos de vídeo' existentes e adaptá-los para várias plataformas usando o recurso 'Redimensionamento e exportação de proporção' da HeyGen.
Crie um vídeo informativo de 60 segundos para marcas globais e grandes equipes de marketing visando campanhas localizadas, demonstrando como escalar conteúdo de forma eficiente em diferentes regiões. Empregue um design visual elegante e minimalista com várias opções de narração para transmitir uma mensagem global, enfatizando o poder do 'Texto para vídeo a partir de roteiro' para gerar narrativas diversificadas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Anúncios de Vídeo com IA de Alto Desempenho.
Produza rapidamente vídeos de campanha promocional de alto impacto e anúncios de vídeo com IA para impulsionar seus esforços de marketing.
Campanhas Envolventes em Redes Sociais.
Crie vídeos e clipes de redes sociais cativantes que impulsionam o engajamento e expandem o alcance da sua marca.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar a criação de anúncios de vídeo envolventes para campanhas de marketing?
A HeyGen é um poderoso criador de anúncios de vídeo com IA que permite a produção rápida de vídeos de campanha promocional cativantes. Utilize os atores de IA e os modelos de vídeo personalizáveis da HeyGen para gerar conteúdo de alta qualidade que realmente se destaca.
Que tipo de avatares de IA a HeyGen oferece para criar vídeos de produtos atraentes?
A HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares de IA realistas e atores de IA projetados para apresentar seus vídeos de produtos de forma dinâmica e profissional. Isso permite criar anúncios de vídeo com branding consistente e mensagens impactantes.
A HeyGen pode ajudar agências de marketing a desenvolver conteúdo de vídeo criativo e escalável?
Com certeza. A HeyGen atua como um gerador de vídeos com IA essencial para agências de marketing, facilitando a criação rápida de várias variantes de vídeo e testes criativos. Isso ajuda as agências a otimizar sua estratégia de conteúdo em todas as plataformas de redes sociais.
Como a HeyGen simplifica o processo de personalização de modelos de vídeo para necessidades exclusivas de marca?
A HeyGen simplifica a personalização através de seu editor intuitivo de arrastar e soltar, permitindo que os usuários adaptem modelos de vídeo com elementos de marca específicos, animações, música ou adesivos. Isso garante que cada vídeo promocional esteja perfeitamente alinhado com a identidade única da sua marca.