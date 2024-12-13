Gerador de Vídeos de Campanha Promocional para Criação Instantânea de Anúncios

Aumente o engajamento e a eficiência. Nosso gerador de vídeos com IA usa texto para vídeo a partir de roteiro para produzir campanhas atraentes rapidamente.

390/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo envolvente de 45 segundos voltado para agências de marketing e profissionais de marketing de performance, ilustrando os benefícios da criação de conteúdo impulsionada por IA. O vídeo deve apresentar um avatar de IA profissional apresentando informações-chave com uma narração clara e autoritária e uma estética corporativa polida, aproveitando os 'Avatares de IA' da HeyGen para uma representação de marca perfeita.
Prompt de Exemplo 2
Produza um anúncio vibrante de 15 segundos para redes sociais, projetado para equipes criativas e gerentes de redes sociais, focando em uma campanha orientada por tendências. Utilize cortes rápidos, sobreposições de cores brilhantes e uma trilha sonora popular e energética, enfatizando a facilidade de personalizar 'modelos de vídeo' existentes e adaptá-los para várias plataformas usando o recurso 'Redimensionamento e exportação de proporção' da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo informativo de 60 segundos para marcas globais e grandes equipes de marketing visando campanhas localizadas, demonstrando como escalar conteúdo de forma eficiente em diferentes regiões. Empregue um design visual elegante e minimalista com várias opções de narração para transmitir uma mensagem global, enfatizando o poder do 'Texto para vídeo a partir de roteiro' para gerar narrativas diversificadas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Seu Gerador de Vídeos de Campanha Promocional

Crie anúncios de vídeo impactantes com ferramentas impulsionadas por IA, do roteiro à exportação final, projetadas para todas as suas necessidades de campanha.

1
Step 1
Selecione um Modelo de Vídeo
Comece escolhendo entre uma variedade de 'modelos de vídeo' profissionalmente projetados ou inicie com uma tela em branco para desenvolver sua campanha promocional única.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Use o 'editor fácil de arrastar e soltar' para adicionar seus visuais, texto e elementos de marca, garantindo que seu vídeo esteja perfeitamente alinhado com a mensagem da sua campanha.
3
Step 3
Incorpore Atores e Narrações de IA
Eleve sua campanha com 'atores de IA' realistas e narrações profissionais geradas a partir do seu roteiro, adicionando um toque dinâmico e envolvente à sua mensagem.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo
Com seu conteúdo completo, use nossas ferramentas para 'baixar ou compartilhar designs' diretamente, pronto para lançar sua campanha de anúncio de vídeo atraente em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Testemunhos Autênticos

.

Crie vídeos de testemunhos envolventes e mostre histórias de sucesso de clientes para construir confiança e credibilidade.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a criação de anúncios de vídeo envolventes para campanhas de marketing?

A HeyGen é um poderoso criador de anúncios de vídeo com IA que permite a produção rápida de vídeos de campanha promocional cativantes. Utilize os atores de IA e os modelos de vídeo personalizáveis da HeyGen para gerar conteúdo de alta qualidade que realmente se destaca.

Que tipo de avatares de IA a HeyGen oferece para criar vídeos de produtos atraentes?

A HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares de IA realistas e atores de IA projetados para apresentar seus vídeos de produtos de forma dinâmica e profissional. Isso permite criar anúncios de vídeo com branding consistente e mensagens impactantes.

A HeyGen pode ajudar agências de marketing a desenvolver conteúdo de vídeo criativo e escalável?

Com certeza. A HeyGen atua como um gerador de vídeos com IA essencial para agências de marketing, facilitando a criação rápida de várias variantes de vídeo e testes criativos. Isso ajuda as agências a otimizar sua estratégia de conteúdo em todas as plataformas de redes sociais.

Como a HeyGen simplifica o processo de personalização de modelos de vídeo para necessidades exclusivas de marca?

A HeyGen simplifica a personalização através de seu editor intuitivo de arrastar e soltar, permitindo que os usuários adaptem modelos de vídeo com elementos de marca específicos, animações, música ou adesivos. Isso garante que cada vídeo promocional esteja perfeitamente alinhado com a identidade única da sua marca.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo