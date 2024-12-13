Criador de Vídeo Promocional: Criação Online Rápida e Fácil

Transforme seus roteiros em anúncios de vídeo para redes sociais com nosso poderoso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro.

Imagine um vídeo promocional vibrante de 30 segundos, perfeito para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing anunciando um novo produto. O estilo visual deve ser brilhante, moderno e acompanhado por uma música de fundo animada e livre de royalties. Destaque como os 'Templates & cenas' da HeyGen tornam a criação de conteúdo de 'vídeo promocional' profissional fácil, mesmo para iniciantes.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Como você criaria um vídeo explicativo envolvente de 45 segundos direcionado a startups de tecnologia e educadores, projetado para simplificar recursos complexos de software? O estilo visual deve ser limpo e profissional, aprimorado pela geração de 'Narração'. Enfatize a inovação de usar 'Avatares de AI' para apresentar 'vídeos explicativos' claros e concisos sem a necessidade de um apresentador ao vivo.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um anúncio de vídeo dinâmico de 15 segundos para redes sociais, especificamente para marcas de e-commerce que visam jovens consumidores. Este anúncio precisa de um estilo visual rápido e envolvente, otimizado para visualização silenciosa com música em tendência e 'Legendas/captions' proeminentes. Mostre como o 'Redimensionamento de proporção & exportações' da HeyGen permite que criadores usando um 'criador de vídeo promocional online' adaptem facilmente vídeos para várias plataformas sociais.
Prompt de Exemplo 3
Transmita a essência de um novo serviço com um vídeo de marketing sofisticado de 60 segundos, voltado para agências de marketing e criadores de conteúdo. O estilo visual deve ser cinematográfico, utilizando ativos ricos de 'Biblioteca de mídia/suporte de estoque' e uma trilha sonora impactante e profissionalmente modulada. Demonstre o processo contínuo de transformar um roteiro detalhado em uma narrativa cativante de 'vídeos de marketing' usando o recurso 'Texto para vídeo a partir de roteiro' da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeo Promocional

Crie vídeos promocionais profissionais sem esforço com nosso criador de vídeo promocional online intuitivo. Aproveite a AI e diversos recursos para cativar seu público e alcançar seus objetivos de marketing.

1
Step 1
Selecione um Template para Começar
Escolha entre uma ampla variedade de **templates** profissionais ou comece com uma tela em branco para atender perfeitamente às necessidades do seu projeto. Isso fornece uma base sólida para seu vídeo promocional.
2
Step 2
Personalize com Seus Próprios Meios ou Estoque
Personalize seu vídeo carregando seus próprios ativos ou selecionando de nossa extensa biblioteca de **fotos e vídeos de estoque**. Integre as cores e o logotipo exclusivos da sua marca para um visual coeso.
3
Step 3
Aprimore com Narrações e Legendas
Gere **narrações** com som natural diretamente do texto para narrar sua história. Adicione legendas e captions precisas para melhorar a acessibilidade e garantir que sua mensagem seja clara para todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Promocional
Finalize seu **vídeo promocional** atraente exportando-o em proporções de aspecto ideais para qualquer plataforma. Compartilhe seu conteúdo de alta qualidade nas redes sociais ou em seu site para engajar seu público de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos Dinâmicos de Testemunhos de Clientes

Transforme histórias de sucesso de clientes em vídeos poderosos e envolventes com AI que constroem confiança e demonstram o valor real de suas ofertas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação do meu vídeo promocional?

A HeyGen utiliza AI avançada para transformar texto em vídeos promocionais envolventes, permitindo que você crie vídeos de marketing de alta qualidade rapidamente. Seu criador de vídeo promocional online intuitivo permite que você produza conteúdo cativante sem necessidade de experiência extensa em edição de vídeo.

Quais ativos criativos a HeyGen oferece para a criação de vídeos promocionais?

A HeyGen oferece uma rica biblioteca de templates, avatares de AI, fotos e vídeos de estoque, e música livre de royalties para aprimorar seus vídeos promocionais. Você pode personalizar a marca com seu logotipo e cores, garantindo que seus vídeos de produto estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.

A HeyGen pode criar vários tipos de vídeos de marketing?

Com certeza, a HeyGen é um criador de vídeo promocional versátil capaz de produzir diversos vídeos de marketing, incluindo vídeos de produto, vídeos explicativos e anúncios de vídeo para redes sociais. Seus recursos robustos de texto para vídeo e geração de narração garantem a criação de conteúdo abrangente para qualquer campanha.

A HeyGen suporta recursos avançados como legendas e ajustes de proporção de aspecto?

Sim, a HeyGen incorpora funcionalidades essenciais de editor de vídeo, como geração automática de legendas e redimensionamento flexível de proporção de aspecto para várias plataformas. Isso garante que seu vídeo promocional online pareça profissional e esteja otimizado para qualquer tela ou canal de mídia social.

